賴總統：不排除任何有助淨零能源方案 但須獲社會共識

賴總統8日召開首場國家氣候變遷對策委員會，會後賴總統也作出兩項裁示，並表示除了未來每季要定期召開會議外，此委員會也要跟「行政院永續會」對接。他也說，未來也不排除任何有助於淨零的能源方案，包括未來新的、先進的核能技術，並強調，無論是面對新的核能技術，或者現有核電廠存廢的問題，都必須先經過社會對話、取得社會共識。

賴總統表示，此次會議有非常多元的討論，討論也非常深入，或許媒體跟外界會猜測，已經到晚上八點，是不是在裡面吵起來。但在他看來，氣氛「不激烈」，也「不激動」，反而是「很積極」。要再次感謝大家的參與。這次會議，環境部針對氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊，提出評估報告。台電公司，則報告了台灣電力供需的轉型和挑戰。

賴總統表示，要誠實面對問題、務實提出對策、踏實解決問題，這需要各位委員持續提供寶貴意見。尤其，這個委員會要討論處理的議題，不只今天這兩個報告案，更是涵蓋淨零路徑、公正轉型、永續綠生活等七大主軸，非常龐雜。接下來，將每季定期召開一次會議，這個委員會也將與「行政院永續會」對接。

同時，他也要請副召集人鄭麗君、執行秘書彭啓明，將行政院因應氣候變遷的相關政策作為及進度，列為本委員會每次會議的報告事項，透過這個委員會，每三個月一次的報告，強化社會溝通，讓社會大眾更了解政府的施政與努力。今天的委員會，就是行動的開始，讓我們共同努力，打造更永續、繁榮的台灣。

此外，賴總統也針對報告案提到，接下來也要密切注意氣候變遷的影響，並從三個方向來努力，第一，持續加強台灣因應極端氣候風險的調適以及減緩機制。調適減緩工作國際化、主流化、在地化，透過結合各界的力量，讓調適減緩工作，可以連結全球氣候金融體制、投入經費資源挹注科技的創新發展與應用、政策規劃整合的廣度、深度，以及執行績效的管理，來提升國家整體發展的韌性。各級政府也應該要有平台，無論府院地方政府，讓整個氣候變遷減緩因應機制可以落實。

第二，審慎思考、評估，台灣可以追求跳躍發展的機會，氣候變遷對台灣當然是挑戰，但也是機會，看用什麼態度面對。如果公部門不改變國家財政總支出為前提，將其中一定比例（如：四分之一）公部門施政績效開始，鏈結氣候行動指標，藉由投入穩定的綠色財政預算，來促成各部門的低碳轉型政策，並且帶動私部門兆元級的綠色投資及碳金融發展，來達到槓桿效用。或是透過運用市場機制，來帶動部門實質減碳，並且系統性地擴大農林、土地、以及海洋等自然為基礎的固碳與調適減緩效用。

第三，從各方面採取積極作為，預作準備，高溫、旱澇等極端氣候，對於國人和產業都會造成嚴重威脅，尤其是老人、幼童、戶外工作者等族群，政府必須採取積極的作為，包括從預警、健康醫療、資源調度管理，以及對脆弱群體和易受衝擊產業的照顧，種種的面向著手，都應該提前做好準備。

另外，對於能源，賴總統強調，過去的「能源轉型」階段性成果應該珍惜，但也不必否認未來的挑戰，要共同務實面對三大課題，第一，電力要充足；第二，系統要安全；第三，減碳要加速；這也是為什麼要主張推動「二次能源轉型」。

賴總統說，未來AI大爆發，將使得未來用電成長，比過去更多更快，能源是複雜的複選題，不是簡單的是非題，如果對任何的電力開發都是用「刪去法」，那未來的選擇勢必越來越少，從而造成的社會衝突只會越來越多，這無法創造多贏，也難以共創永續；要維持電力系統的安全，電網是不可或缺的一環，改善工作應該要加速進行，他已要求「強化電網韌性計畫」，能夠提早在2028年，優先完成關鍵的區域，以及與民生相關的關鍵工程。

至於許多人關心的核能議題，賴總統重申，「非核家園」，是寫在《環境基本法》第23條，法定的國家政策目標。而2018年的「以核養綠」公投案通過後，民進黨政府也尊重公投結果，由行政院提案修法，經過立法院三讀，刪除了《電業法》關於2025的年限規定。在能源政策上，當前政府的重要工作是，第一，我們要確保穩定供電，第二，我們要優先努力開發多元綠電，第三，我們也不排除任何有助於淨零的能源方案，包括未來新的、先進的核能技術。

不過他也強調，無論是面對新的核能技術，或者現有核電廠存廢的問題，都必須先經過社會對話、取得社會共識，來妥善解決核安、核廢料，以及法制面等諸多問題。每個能源選項，在不同層面，都會遭遇到不同的困難，而這正是推動「二次能源轉型」時，台灣社會要共同面對的問題。我們也難以透過一次的會議，就能下一個意見一致的定論。