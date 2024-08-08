首場氣候變遷委員會落幕 能源治理達兩共識

賴總統8日召開國家氣候變遷對策委員會登場，對於會中是否有討論核能議題，總統府副秘書長張惇涵表示，關於能源議題，會中各種能源選項討論很多元，但並未就核能存續議題進入實質討論，然而委員會對於能源治理有兩項高度共識，以此為基礎，期盼未來持續有更良善的討論。

張惇涵也轉述委員之一的國際半導體產業協會(SEMI)台灣區總裁曹世綸表示，採用綠色能源達成永續的目標是台灣產業穩定發展跟競爭力的重要關鍵，其中，半導體產業供應鏈是全世界重要的基礎建設，但台灣供應鏈跟世界接軌，很多的國際客戶都是RE100的倡議者跟使用者。

曹世綸說，如果台灣產業如果要能保持國際競爭力，在綠色能源使用就事關重大，因此希望政府能夠持續綠能的建設，那他也認為這個持續綠能的建設絕對是半導體留在台灣最重要的因素。

曹世綸也提到能源轉型的必然性，那也希望未來有這個更多的成長空間，也希望綠能的發展必須支持產業的需求，特別是在過去八年風力跟太陽光電的雙主軸上確實面對到這個一些困難跟挑戰那也非常重要，

基於上述理由，曹世綸也在會中提出，應該要有一個真實的平台，進行社會理性的對話與討論。

因此在此次會議上也達成兩項共識，第一項的共識是，每個能源選項在不同層面都遭遇不同的挑戰，並且要在發展與永續，變遷與調適間取得平衡，確實挑戰嚴峻。但積極發展再生能源，是最大公約數，因此，大家都有共同而區別的責任，必須政府部門、民間企業、公民社會共同面對重重挑戰。

第二項共識是，曹世綸在會中的倡議，獲得委員大力的呼應，總統也在結論做了裁示，現階段的當務之急，是對於各種能源選項，政府應充分揭露資訊、充分釐清事實，建立共同且真實的資訊平台，以弭平資訊落差，避免社會分裂，讓台灣社會進一步理性討論，促進對永續未來達成社會共識。