賴總統：電力開發若用刪去法 徒增社會衝突

總統賴清德今天表示，能源是複雜的複選題，不是簡單是非題，若對任何的電力開發都用「刪去法」，那選擇勢必越來越少，從而造成的社會衝突只會越來越多，這無法創造多贏，也難以共創永續。

賴總統也強調，無論是面對新的核能技術，或現有核電廠存廢的問題，都必須先經過社會對話、取得社會共識，來妥善解決核安、核廢料，以及法制面等諸多問題。

賴總統下午在總統府主持「國家氣候變遷對策委員會第一次委員會議」，並由環境部長彭啓明報告「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估」、台電董事長曾文生報告「台灣電力供需的轉型與挑戰」。

總統府晚間召開會後記者會，發言人郭雅慧先是轉述賴總統對於彭啓明報告內容的裁示。賴總統表示，高溫、旱澇等極端氣候，對於民眾和產業都會造成嚴重威脅，尤其是老人、幼童、戶外工作者等族群，政府須採積極作為，包括從預警、健康醫療、資源調度管理，及對脆弱群體和易受衝擊產業的照顧，種種的面向著手，都應該提前做好準備。

總統指出，應對氣候變遷的影響要從3個方向來努力，一是持續加強台灣因應極端氣候風險的調適以及減緩機制，二是審慎思考、評估，台灣可以追求跳躍發展的機會，三是從各方面採取積極作為，預作準備。

郭雅慧也轉述賴總統對於曾文生簡報的裁示。賴總統表示，過去能源轉型階段性成果應該珍惜，但也不必否認未來挑戰，要共同務實面對3大課題，包括「電力要充足、系統要安全、減碳要加速」，這也是為什麼政府主張推動「二次能源轉型」。

電力充足部分，賴總統提到，人工智慧（AI）大爆發將使未來用電成長的比過去更多更快，現正推動新增超過20部燃氣複循環機組，有的已施工中、有的正招標或環評，有的還在規劃的行政階段，不同階段都面臨不同挑戰。除了台電務必努力克服困難，也希望地方政府、在地民眾能夠支持合適的電力開發，公民社會能夠理性思辯對話。

賴總統提到，能源是複雜複選題，不是簡單是非題，若對任何的電力開發都用「刪去法」，那選擇勢必越來越少，從而造成的社會衝突只會越來越多，這無法創造多贏，也難以共創永續。

電力安全部分，賴總統指出，改善工作應加速進行，以降低停跳電事故的風險、減少民眾生活不便，他要求台電原訂10年完成、已執行2年的「強化電網韌性計畫」，能提早在4年，也就是2028年優先完成關鍵區域，及與民生相關關鍵工程。

至於民眾關心的核能議題，總統說，「非核家園」是寫在「環境基本法」第23條，法定的國家政策目標，而2018年「以核養綠」公投案通過後，民進黨政府也尊重公投結果，由行政院提案修法，經過立法院三讀，刪除了「電業法」關於2025的年限規定。

在能源政策上，總統指出，當前政府的重要工作，一是要確保穩定供電，二是要優先努力開發多元綠電，三是不排除任何有助於淨零的能源方案，包括未來新的、先進的核能技術。

賴總統強調，無論是面對新的核能技術，或現有核電廠存廢的問題，都必須先經過社會對話、取得社會共識，來妥善解決核安、核廢料，以及法制面等諸多問題。

賴總統指出，相信大家都可以體認，每個能源選項在不同層面，都會遭遇到不同的困難，而這正是推動「二次能源轉型」時，台灣社會要共同面對的問題，但也難以透過一次的會議，就能下一個意見一致的定論。

總統說，他將請行政團隊充分揭露資訊，希望無論是這個委員會，或整體台灣社會，都能夠在共同的事實基礎上，檢視過去能源轉型的經驗，正視未來能源治理挑戰，就「二次能源轉型」治理模式，進一步理性積極討論。委員會每季定期召開一次會議，也將與「行政院永續會」對接。