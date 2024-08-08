排碳有價來臨 彭啓明：年底進入「碳費先行、以大帶小」階段

環境部長彭啓明今天在「國家氣候變遷對策委員會」提出報告表示，環境部8月底將通過3個子法，台灣進入排碳有價時代，年底就會進入「碳費先行，以大帶小」階段，未來也會健全碳定價機制，有機會走到總量管制碳交易、接軌各國。

總統賴清德今天下午在總統府主持「國家氣候變遷對策委員會第一次委員會議」，並由彭啓明報告「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估」。

彭啓明除了說明國際間對於氣候變遷的因應方式，也提到，台灣所受到的影響是同步的、甚至更劇烈。例如目前冬天的長度大略剩下2至3個月，依照氣候變遷進程，恐怕很快在2065年就沒有冬天，夏天更將長達半年，也因為氣溫升高，暴雨的強度將顯著成長，包括颱風數量減少，但強度、風速及帶來的雨量與傷害將越來越嚴重。

除了造成災害外，彭啓明表示，氣溫上升將影響身體健康，包括心血管、重度憂鬱症比例將顯著增加，尤其以六都更為嚴重；空氣品質雖然在過去8年改善很多，但未來風速會減弱、擴散條件變差，同時溫度上升也將影響台灣及全球的糧食安全。另外，目前台灣的森林植披雖然樣態良好，但未來恐也將受到大幅度傷害。

彭啓明示警，氣溫上升將衝擊產業，例如民眾去宜蘭礁溪主要目的是泡湯，未來台灣若是沒有冬天，將影響相關業者，因此氣候變遷不僅是氣候及環保議題，也是企業轉型的挑戰；目前台積電及大型上市櫃公司有氣候相關的財務揭露報告，但各行各業都應執行相關報告，以評估氣候變遷所帶來的風險。

彭啓明指出，大家最關心的減碳議題，環境部8月底將通過3個子法，台灣應該就會進入排碳有價的時代，今年底就會進入「碳費先行，以大帶小」的階段，未來也會健全碳定價機制，有機會走到總量管制碳交易，目前全世界已有約36國雙軌並行，台灣也會接軌各國。

彭啓明表示，台灣的減碳到底做的好不好，過去很多人都說做得很差，但他必須說，比較的基準點必須拉齊，所以他上任後都是以2005年為基準點，來看過去的減碳成果跟未來2030年的目標；以減碳目標來說，台灣確實落後歐美等先進國家，但在亞洲僅次於日本，台灣未來應積極追上日本。