賴：永續需集思廣益 供電穩定三挑戰

「非核家園」早已於「環境基本法」入法，其實永續發展才是不分黨派的共同目標！總統賴清德如此說。他在8日氣候變遷委員會期許各界集思廣益，為國家永續發展擬定戰略。台電董事長曾文生則指出，接下來幾年的供電壓力最大的時刻，更要解決各國搶天然氣機組、工程執行人力不足等問題。

朝野一起走向非核家園

國家氣候變遷對策委員會8日首度召開委員會議，賴清德特別點出核能議題說，台灣的供電穩定，不僅僅是台灣社會關心的議題，更是國際供應鏈關切的焦點。另外，各界近日對於核能的議題，也有很多的討論。他提到，二十幾年前，他在當立委的時候，跟許多跨黨派委員，提案制定了「環境基本法」已將「非核家園」四個字入法。

他表示，雖然當時是民進黨在中央執政，但當時的民進黨並不是國會多數。「環境基本法」能夠在朝野共識下完成立法，也證明了「非核家園」不是民進黨的意識形態，「永續發展」才是朝野、不分政黨為國家共同打拚的目標。

賴清德提到，透過這個委員會希望能讓大家知道，能源議題絕對不是只是「反核」或「擁核」的「是非題」。他說，在國家氣候治理中的每一個決策，勢必都是多元的「選擇題」，甚至是複雜的「多選題」，才能夠誠實面對問題、務實提出對策、踏實解決問題。

未來幾年壓力大

曾文生表示，今年電力供需報告公布時，各界都質疑，台灣電力系統到底能不能供應台灣未來經濟發展所需要的大量用電成長，包含半導體、AI與電動車產業？他指出，2024年到2027年用電增加主要在新竹與高雄，因為半導體產業需要開闢科學園區，會增加用電。

他表示，針對2024年到2028年AI相關用電量成長進行估算，並納入用電供需報告中，未來幾年將是供電壓力最大的時刻。

勞力不足成挑戰

對此，曾文生說，台電已加速開發電源，包括「核定新建天然氣，將於2026年陸續完工」、「大林與通霄發電廠啟動招標」與「替代燃煤，台中電廠與協和電廠都開始在進行環評」。

他也坦承未來可能會有三大挑戰：一、全球加速投資天然氣機組，台灣也要跟各國搶機組；二、民間自用的燃煤發電機組加速脫碳，也會影響供電量；三、在電力工程執行方面，需要更多技術性勞工補充，還需要通過環評、取得執照許可，與地方政府溝通。【更多精采內容，詳見 】