氣候變遷委員會今登場！盼讓委員暢所欲言 會中規劃兩報告案
賴總統成立三大委員會，氣候變遷對策委員會8日首登場，由賴總統親自主持，據了解，委員會首次召開，為訴求謹慎與效率，委員會前將進行會前會，確認本會委員會會議議事規範、第一次委員會議議程安排，希望讓每一位委員都能暢所欲言。
會中規劃兩報告案，由環境部長彭啟明報告「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估報告」、台灣電力公司董事長曾文生報告「台灣2035電力供需分析及挑戰報告」。
兩報告各自聚焦三重點方向，內容經卓榮泰院長、鄭麗君副院長與行政部門多次討論，府院間亦無縫接軌密切聯繫，最後才拍板議題面向七主軸：淨零路徑、多元綠能減碳科技、綠色數位雙軸轉型、永續綠生活、公正轉型、綠色永續金融、國土永續調適韌性。
彰顯賴清德直球對決、務實面對挑戰的態度，這也是賴清德成立委員會初衷，以總統高度將氣候變遷提升到國家安全層次，凝聚社會共識，進行國家整體戰略布局。
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