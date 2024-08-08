抗議設光電區 神農獎得主：農民該何去何從

彰化縣芳苑鄉雖在風頭水尾，卻是全台農業重鎮，曾在四屆出過三位神農獎得主，更有許多傑出的百大青農，有全台產量最多的水耕蔬菜，全台十顆雞蛋有五到六顆來自芳苑。

即將籌設光電區的國有農地位在芳苑鄉新生、建平、文津、草湖及崙腳五村，鄉長林保玲說，芳苑生產的人參山藥品質公認比日本還好，另有地瓜、紅蘿蔔、蘆筍、花生、芝麻、水耕蔬菜等高價值農作物，許多青農大面積租地採機械化栽種青蔥，也讓他們有了回鄉創業的信心。

她說，芳苑的蛋雞、蛋鴨、豬、羊等畜牧業盛行，鄉內出過神農獎得主包括養豬的鄭育松、養鴨的吳鴻基、蛋農陳郁雄，還有百大青農施友超等。

神農獎得主、彰化縣水禽協會理事長吳鴻基昨也出面抗議設光電區，多年前他因照顧父親，放棄台北百萬年薪工作，返鄉從農，把自家的肉鴨場改成蛋鴨場，研究用益生菌的飼料配方、打造通風乾淨的五星級蛋鴨場，生產高品質鴨蛋，贏得口碑。

吳鴻基當過彰化青農聯誼會芳苑分會長，他說，政府一直要他們帶頭號召青農返鄉，現在卻要設這麼大的光電區，溫度上升會影響周圍農田和環境，可能讓農田無法再耕作，以後農民要何去何從？青農還有什麼誘因回鄉？

林保玲說，鄉民不反對綠電，但反對犧牲農作的土地作光電區，在地好不容易有優良的農業能安身立命，如果大面積的光電區入侵，周圍良田也會受影響，到時大家可能就要吃土了。