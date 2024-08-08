光電迫遷青農 惹火彰化芳苑

彰化縣芳苑鄉昨天由鄉公所、鄉代會、農會共同發起「拒光電、護良田」的千人連署，鄉長林保玲說，國有財產署核發能源業者在五個村、共六百公頃國有農地蓋光電，造成農民無法承租農地耕作，等於迫遷青農，進而毀鄉滅村，如果放棄農地種電，「我們要怎麼跟祖先交代？」

芳苑鄉國有農地約一千一百公頃，集中在草湖地區，國產署核發光電開發同意函給五家能源業者，在廣達六百公頃農地種電，範圍內種植許多高價值高農作和畜牧業，養活數千農民。

主辦這項連署的彰化環保聯盟總幹事施月英說，芳苑是全台光電迫遷青農的縮影，之後在彰化或全台恐有更多國有農田鋪滿光電板。鄉長林保玲則與鄉代會主席陳禮模、立委謝衣鳯及芳苑鄉農會總幹事謝介民帶領全鄉村長、代表、農民等組成自救會。

林保玲質疑「是不是要毀鄉滅村？」「為什麼國家缺電，卻要芳苑鄉犧牲？」這些國有農地是芳苑鄉農業的蛋黃區，並非不利耕種，為了光電，國產署已不讓農民繼續承租，農民租不到地，人口會外流，青年更回不來；種電後周遭溫度上升，影響農作物生長及居住環境，土地房屋價格肯定崩盤，地方堅決反對。

林保玲說，大家很擔心設光電區後的排水問題，芳苑有很多農田都是最天然的蓄洪池，光電區不僅會填上水泥、墊高土地，暴雨一來，就會以鄰為壑，造成雞舍、豬舍淹大水，恐損失慘重。

剛退休的檢察官林在培也綁布條抗議，他說，退休後原本回家鄉務農過退休生活，家中三甲地有七分地是向國產署承租，現在業者要他們簽棄租同意書後，再分段發補償金，但不僅分段領的補償金不一定領得到，很多農民只想好好務農，不想領補償金。

農會總幹事謝介民認為光電對芳苑的農業百害而無一利，國家缺電不能跟農民搶土地，況且種電廿年後可能是個難解的汙染。

國產署：農民棄租才能開發

國產署中區分署彰化辦事處主任張能軒說，配合綠能開發政策，只要光電業者向國產署申請，由經濟部許可，就會提供開發意向書；但業者要先取得農民拋棄承租權後，才能開發光電。