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專家：應做健康評估 加嚴排放標準

聯合報／ 記者王千豪林銘翰鄭朝陽／台北報導
桃園市政府今年3月廢除三家SRF（固體再生燃料）廠商在桃園科技園區的設廠許可，但在業者訴願後，經濟部撤銷桃市府廢除入園的處分，引發當地居民不滿，昨天北上總統府和經濟部抗議。記者王千豪／攝影
桃園市政府今年3月廢除三家SRF（固體再生燃料）廠商在桃園科技園區的設廠許可，但在業者訴願後，經濟部撤銷桃市府廢除入園的處分，引發當地居民不滿，昨天北上總統府和經濟部抗議。記者王千豪／攝影

三家ＳＲＦ（固體再生燃料）廠齊聚桃園科技園區，經濟部、桃園市府為設廠許可來回攻防，在地居民的健康風險疑慮未解，關鍵在於中央要端出什麼樣的管理作為。學者認為，全案至少要做健康風險評估，而不是中央地方互相甩鍋；民眾黨立院黨團則提出「再生能源發展條例」修正草案反制，明定含塑膠、橡膠及金屬材質等廢棄物，不得作為再生能源的燃料來源。

國民黨立委羅智強徐巧芯昨現身凱道聲援北上抗議的觀音民眾。羅智強表示，民進黨用一個很漂亮的名字ＳＲＦ廠，他用五個字講完，就是「燒垃圾發電」。

徐巧芯指出，ＳＲＦ廠可以燒輪胎、燒塑膠，這些對鄉親健康會產生很大的影響，懇求賴總統、經濟部長郭智輝重新考慮。

立委萬美玲說，立法院九月開議，她和立委涂權吉及其他委員會要經濟部、環境部說清楚，不能把汙染爛攤子丟到桃園。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍認為，原來推動ＳＲＦ是取代煤的替代燃料，落實轉廢為能及循環經濟理念，但如今變成三座事廢專燒爐，難怪觀音民眾批評三家廠商根本就是垃圾焚化爐，卻以SRF電廠名義包裝，是掛羊頭賣狗肉。

但事已至此，他認為全案應做健康風險評估，環境部應立即公告ＳＲＦ源頭燃料分級管理與源頭查核，並加嚴排放標準，尤其是戴奧辛與重金屬。

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