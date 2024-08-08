SRF廠復活 桃園觀音千人北上抗議

桃園市觀音區的桃園科技工業園區同時有三家固態再生燃料（ＳＲＦ）廠進駐，引發軒然大波，觀音區廿四里上千民眾昨北上抗議，要求ＳＲＦ廠滾出觀音。經濟部由產發署長楊志清接下陳情書，表示會盡速回應。但抗議民眾對接見的官員層級低且未給說法大感不滿。

觀音區在地立委涂權吉、市議員吳進昌與許更生、里長及居民等數百人，昨頂著烈日到凱道抗議，他們頭綁白布條，高喊「我們要健康，不要回饋金」、「ＳＲＦ滾出觀音」等口號，緩緩朝總統府前進。涂權吉表示，希望政府不要再橫柴入灶、護航財團、甩鍋地方政府。

一行人之後轉往經濟部，除拉高分貝，並朝經濟部大門撒冥紙，但未丟擲雞蛋，十盒雞蛋連同陳情書交給楊志清，揚言若不回應，下次就蛋洗經濟部、潑油漆。經濟部表示，一定傾聽鄉親心聲，這三家廠商都還在建廠階段，未來還有建築、消防、環保等許可須經桃市府審查，能否繼續設廠、營運，決定權在桃市府。

這三家ＳＲＦ廠商包括台灣立方、可寧衛、立疆，由於經濟部三次去函桃園市政府表示，當初對廠商的推薦函不具法律效力，已收回，桃市府因此認為這三家業者專案入園程序已不完備，三月宣布廢止原專案入園許可。

但廠商不滿，向經濟部提起訴願，訴願會決議認為該園區既然非經濟部主管，就不能以經濟部收回推薦政策表述為由，廢止入園許可，因此撤銷桃市府的廢止入園處分，造成地方民意炸鍋。立委涂權吉批經濟部不要再推拖，要求「假綠能、真垃圾」的ＳＲＦ廠滾出觀音區。

陳情民眾中午回到桃園，派卅名代表和市長張善政會談，要求市府絕不能同意桃科設ＳＲＦ發電廠。張善政表示，三月市府廢除業者進駐桃科的許可，六月卻被經濟部撤銷處分，但後面會努力跟經濟部、環境部協調；環境部原計畫讓ＳＲＦ發電廠依照舊的排放標準，市府第一時間反對，環境部後來也同意市府的看法。

張善政表示，市府一直跟環境部強調，中央年底前要端出新的ＳＲＦ排放標準，符合國際最嚴格的歐盟標準，新標準出來後，市府會檢測這三家ＳＲＦ設施是否符合，業者應該還要花很大力氣改善現有設計，市府會再觀察。

有業者表示，前期作業投入數千萬元，不可能貿然停止，希望各界不要汙名化。台灣立方表示，會循市府的方向規畫，不會直接燒廢棄物，而是採用符合環境部標準發電。