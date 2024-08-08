觀察站／氣候委員會 擁核反核宛如兩條平行線

同一天，台北有反對燒垃圾發電的街頭陳抗，彰化則有另一場拒光電、護良田千人連署，為守護家園激昂發聲，都是為了增加綠電，引發居民的健康風險與生計無以為繼的憂慮。賴清德總統以國家高度成立氣候變遷對策委員會，務實面對極端天氣、淨零轉型及能源政策等議題，固然可予肯定，但對於最棘手的能源政策，民進黨反核意識形態根深柢固，民間擁核派與反核派向來也宛如兩條平行線，如何在委員會進行有意義的對話，進而形成共識，而不只是為開會而開會、淪為「過場」，備受外界關注。

國家氣候變遷對策委員會首次會議今天登場，會中將聚焦氣候變遷影響及台灣二○三五電力供需挑戰兩大議題。其中，能源議題被視為重中之重，而主張使用核電及反核者長期以來壁壘分明，雙方如何在氣候委員會中「對話」，是觀察焦點。

民進黨主張「非核家園」，雖然從蔡政府到賴政府都強調，在現行能源政策下，二○三○以前供電無虞；但發展ＡＩ產業已是賴政府的重要戰略目標，面對未來與ＡＩ連動的伺服器、超級電腦、資料中心等的巨大用電，產業界普遍對現有能源政策憂心，這也成了賴總統以國家層級成立氣候委員會，希望針對能源政策再檢視、討論的重要原因。

賴總統邀請屢次公開表態贊成使用核能的童子賢、李遠哲參與氣候委員會運作，而委員會也涵蓋反核立場明確的環保聯盟創會會長施信民等人，希望正反雙方在委員會大開大闔討論的用意，不言可喻。

不過，過去二、三十年，台灣社會擁核派與反核派的主張毫無交集；即使賴總統成立氣候委員會，外界揣測民進黨近乎鐵板一塊的核能政策可能鬆動、甚至為反核神主牌「拆彈」，民進黨回應的主流聲浪仍是反核。

能源政策究竟是否調整、朝何種方向調整，藉由氣候委員會的討論是一種途徑，擁核反核兩條平行線也終於有了對話的機會。這樣的契機，絕不應該只是聚在一起開會，各說各話就算了；賴總統作為委員會召集人及政策拍板者，務必讓委員會有意義地運作，乃至提出最能符合國家發展需求的能源轉型策略。