氣候委員會今開議 擁核、反核正面交鋒

國家氣候變遷對策委員會首次會議今天登場，由賴清德總統親自主持，會議將聚焦氣候變遷對全球及台灣的影響、台灣二○三五電力供需分析及挑戰二大主題；另據了解，賴政府淨零策略中的「碳定價」今年將上路，環境部也會說明目前進度。此外，會中預計觸及能源議題，擁核派與反核派將正面交鋒。

委員涵蓋產官學與民團

氣候變遷對策委員會由賴總統擔任召集人，副召集人包括行政院副院長鄭麗君、中研院院長廖俊智、和碩董事長童子賢，顧問由中研院前院長李遠哲、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新出任，委員則涵蓋產官學與民間團體共廿四人。

環境部及台電分提報告

氣候委員會首次會議聚焦淨零轉型、多元綠能減碳科技、綠色數位雙軸轉型、永續綠生活、公正轉型、綠色永續金融，以及國土永續調適韌性共七大主軸。會議重頭戲是環境部長彭啓明及台電董事長曾文生分別提出「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估報告」、「台灣二○三五電力供需分析及挑戰報告」。

賴總統主持會議做結論

賴總統今天將親自主持會議、發表談話，在兩個報告事項結束後，開始進行閉門會議，委員們在會中討論後，最後由賴總統結論。

據了解，彭啓明將說明，台灣勢必將遭遇極端高溫、暴雨旱澇等衝擊，針對氣候變遷，則有短中長期因應策略，包括「防災、調適、淨零」，三者綜合就是賴總統的「永續國土韌性計畫」。

至於二○三五電力供需分析及挑戰，據了解，報告將提及未來電力供需仍面臨各種嚴峻挑戰，包括ＡＩ的快速發展帶動半導體製造，以及資料中心等用電需求激增；曾文生將說明在穩定供電前提下加強韌性、加速減碳、區域平衡、建立電網韌性等。

由於李遠哲、童子賢先前已多次表態贊成使用核能，但也有不少委員來自長期反核的團體，擁核、反核成員將首度過招；據了解，賴總統希望不同能源政策的主張者，能透過委員會平台進行深入對話。

擁核派挑戰綠神主牌

國民黨立委李彥秀表示，缺電危機是賴總統二○二八年連任的最大絆腳石，從成立國家氣候變遷對策委員會的競選政見，再到把擁核的和碩董事長童子賢、中研院前院長李遠哲納入名單，明顯是想要透過外部壓力，挑戰民進黨長期反核的神主牌；而賴總統不僅想當「務實的台獨工作者」，也想成為「務實的核能工作者」。

在野籲別用意識形態

民眾黨立委張啓楷說，用電會影響到民生、產業發展，應該好好討論，只是不要用意識形態決定。

民進黨立法院黨團幹事吳思瑤認為，不能因為設立委員會，就可以做違法的事，非核家園是法定國家政策，而且使用核電必須有核安、核廢處理及社會共識，未來才能進一步討論。