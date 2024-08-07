氣候變遷對策委員會明登場 能源策略與電力成焦點

總統賴清德明天將主持首場「國家氣候變遷對策委員會」，環境部長彭啓明、台電董事長曾文生將分別在會中，針對氣候變遷的影響衝擊評估與台灣電力轉型作報告，外界預期核能等能源議題將引發討論。

總統府氣候變遷對策委員會明天下午4時開會，賴總統親自主持，根據議程，會議將開放總統致詞、頒發委員聘書與合影，報告與討論均採閉門形式。會中將由彭啓明與曾文生作報告，經與會人士充分討論後，最後由賴總統做結論。

府院人士表示，彭啓明將進行「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估」報告，簡報全球氣候治理最新動態，以及極端天氣對台灣、全世界的影響，包括未來20年恐面臨全球升溫攝氏2度，國內報告顯示2060年將沒有冬天，以及夏天長達半年等，並說明後續對台灣產業的衝擊及如何因應，擬定更好的調適策略。

府院人士說，彭啓明將分短中長期說明氣候變遷因應策略，包括「防災」像是需要快速治療的短期病症，「調適」如同需持續治療的慢性病，「淨零」則需要更長期的規劃，而這3者綜合後，就是賴總統的「永續國土韌性計畫」。

府院人士以「調適」為例說，2050年全球氣溫將上升攝氏2度，報告將以宜蘭礁溪說明，原本1年有5個月可以泡溫泉，以後可能只剩3個月，礁溪溫泉業者該何去何從，這都顯示各行各業因應氣候變遷都需做準備，而包括台積電在內的科技業者，也須針對氣候變遷提出應變策略，為未來災害風險預作準備。

府院人士表示，國家希望工程當中的「綠色成長戰略」，跨部會已對接並認養相關工作，未來每3個月就會到氣候變遷對策委員會做報告，希望得到各委員不同意見；至於台灣減碳路徑，目前台灣離歐洲國家還有一段距離，在亞洲國家中僅次於日本，還有進步空間，會中除說明減碳成績外，也將觸及碳定價議題，報告目前的工作進度並提出明確時程。

府院人士指出，曾文生的「台灣2035電力供需分析及挑戰報告」，主軸在於如何在穩定供電前提下加強韌性、加速減碳，將就經濟部已公布的電力供需報告，說明台灣接下來的用電成長需求及來源、AI人工智慧用電情形等，以及如何加強電網韌性、達成區域平衡等。

國家氣候變遷對策委員會首場會議將聚焦7大主軸，分別是淨零轉型、多元綠能減碳科技、綠色數位雙軸轉型、永續綠生活、公正轉型、綠色永續金融，以及國土永續調適韌性。

此外，因委員會成員涵蓋主張可使用核能的和碩聯合科技董事長童子賢、前中研院院長李遠哲，以及持反核立場的台灣環保聯盟創會會長施信民等人，加上「非核家園」是民進黨的核心價值，外界預期核能議題將在會中引起熱烈討論。