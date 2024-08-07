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氣候變遷委員會明開會 民團疾呼：檢討綠能政策、別選核電

中央社／ 台北7日電
民間氣候監督小組7日在立法院舉行記者會，台灣公民參與協會理事長何宗勳（左3）、台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍（左4）、海洋公民基金會董事長胡昭安（右3）、台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅（右2）等出席，對總統府國家氣候變遷對策委員會提出建言。（中央社）
民間氣候監督小組7日在立法院舉行記者會，台灣公民參與協會理事長何宗勳（左3）、台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍（左4）、海洋公民基金會董事長胡昭安（右3）、台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅（右2）等出席，對總統府國家氣候變遷對策委員會提出建言。（中央社）

國家氣候變遷對策委員會將於8日舉行，民間氣候監督小組成員今天提出建言，希望政府檢討不利於再生能源發展的政策、完善再生能源相關配套措施，也不要忽略過去明定的國家政策，例如非核家園、2050淨零排放等關鍵目標。

國家氣候變遷對策委員會原訂7月25日登場，受凱米颱風影響延期至8日下午4時舉行，總統賴清德主持，聚焦氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊與2035年台灣電力供需分析與挑戰。

多個民間團體組成的民間氣候監督小組今天在立法院召開記者會，對國家氣候變遷對策委員會提出建言。

台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍表示，各界深知產業發展對台灣的重要性，但也希望政府在支持AI與半導體產業的同時，不要忘記制定相關規範，有效監督這些用電大戶善盡企業社會責任，政府也有義務監督並提高企業應使用10%綠能的責任。

高茹萍指出，政府應檢討不利於再生能源發展的政策，例如離岸風力國產化目標的過度保護等，這甚至招致歐盟向世界貿易組織提起訴訟，也應努力完善再生能源的相關配套措施，而不是選擇核電這一錯誤方向。

台灣公民參與協會創會理事長何宗勳指出，台灣是一個民主社會，任何公共政策討論，公民參與都非常重要，而公民參與過程也要關注到社會正義，尤其是邊緣弱勢者。有委員主張發展核電，就應提出解決核廢料具體方案，去遊說地方，他也建議賴總統安排關心核電的委員，到蘭嶼低放射性核廢料貯存場考察。

海洋公民基金會董事長胡昭安表示說，氣候變遷因應法特別標舉環境正義價值，中央的氣候變遷調適政策，應該依據國家科學報告，更多投注在災害風險高、排放責任少的地區，幫地方政府強化氣候專業職能。

再生能源 核電 氣候變遷

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