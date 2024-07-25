溫室氣體階段性管制 環團批政府不夠積極

因應二○五○淨零碳排， 環境部依「氣候變遷因應法」規定訂定五年為一期的階段管制目標，但至今第三階段管制目標的完整報告仍未見蹤影，環境部長彭啓明甚至多次在公開場合提到，按照目前的能源路徑，要達到第三期管制目標幾乎不可能。環團認為，第三期階段管制目標報告都還沒公布，環長就先喊達不到，批評政府不夠積極。

根據我國溫室氣體階段性管制目標，第一期（二○一○六至二○二○年）國家溫室氣體減量目標要較基準年二○○五年減百分之二；第二期（二○二一年至二○二五年）較基準年減少百分之十。

我國二○二○年溫室氣體淨排放量為二億六三二二萬公噸二氧化碳當量，較基準年僅少百分之一點八八，第一期目標確定破功；第二期雖尚未結束，但根據日前公布的二○二二年溫室氣體淨排放量為二億六四一三萬公噸，更僅較基準年少百分之一點七七，還比二○二○年不進反退，二○二五年要降到一成恐怕也難。

至於第三期（二○二六年至二○三○年），國發會雖曾喊出目標減量百分之廿四加減百分之一，但根據氣候法規定，環境部必須在實施年的前兩年，也就是「今年之前」提出完整報告，但至今只聞樓梯響。

儘管環境部強調，依法只要今年底前提出第三期報告即可，不過清大核子工程與科學研究所特聘教授葉宗洸認為，階段性管制目標未能達標，加上電力需求逐年成長，現在政府仍繼續推動非核家園，綠能裝置容量又達不了標，額外的電力需求就只能繼續靠火力發電補足。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，希望環境部能盡早公布第三階期減量目標規畫，不過就現階段正在進行的第二期管制成果來看，也不太可能達標。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，針對第三期溫室氣體管制目標進度方面，已依照氣候法規定召開兩次技術諮詢小組會議，至今未公布完整報告原因在於各部會正重新檢視相關資料，如ＡＩ電力需求和過去推估的所不同，待各部會提資料後將辦理預告和公聽會程序。