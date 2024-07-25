快訊

強颱凱米V折繞行登台 今凌晨0時宜蘭南澳登陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

溫室氣體階段性管制 環團批政府不夠積極

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

因應二○五○淨零碳排， 環境部依「氣候變遷因應法」規定訂定五年為一期的階段管制目標，但至今第三階段管制目標的完整報告仍未見蹤影，環境部長彭啓明甚至多次在公開場合提到，按照目前的能源路徑，要達到第三期管制目標幾乎不可能。環團認為，第三期階段管制目標報告都還沒公布，環長就先喊達不到，批評政府不夠積極。

根據我國溫室氣體階段性管制目標，第一期（二○一○六至二○二○年）國家溫室氣體減量目標要較基準年二○○五年減百分之二；第二期（二○二一年至二○二五年）較基準年減少百分之十。

我國二○二○年溫室氣體淨排放量為二億六三二二萬公噸二氧化碳當量，較基準年僅少百分之一點八八，第一期目標確定破功；第二期雖尚未結束，但根據日前公布的二○二二年溫室氣體淨排放量為二億六四一三萬公噸，更僅較基準年少百分之一點七七，還比二○二○年不進反退，二○二五年要降到一成恐怕也難。

至於第三期（二○二六年至二○三○年），國發會雖曾喊出目標減量百分之廿四加減百分之一，但根據氣候法規定，環境部必須在實施年的前兩年，也就是「今年之前」提出完整報告，但至今只聞樓梯響。

儘管環境部強調，依法只要今年底前提出第三期報告即可，不過清大核子工程與科學研究所特聘教授葉宗洸認為，階段性管制目標未能達標，加上電力需求逐年成長，現在政府仍繼續推動非核家園，綠能裝置容量又達不了標，額外的電力需求就只能繼續靠火力發電補足。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，希望環境部能盡早公布第三階期減量目標規畫，不過就現階段正在進行的第二期管制成果來看，也不太可能達標。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，針對第三期溫室氣體管制目標進度方面，已依照氣候法規定召開兩次技術諮詢小組會議，至今未公布完整報告原因在於各部會正重新檢視相關資料，如ＡＩ電力需求和過去推估的所不同，待各部會提資料後將辦理預告和公聽會程序。

氣候變遷 環境部 電力需求

延伸閱讀

環團要求PM2.5年平均標準加嚴 彭啓明：標準非喊口號

影／民調逾6成民眾挺核 彭啓明：若新核能安全會是選項

中元鬼門開環境部推「集中普度」 彭啟明台南開箱

彭啟明上任2個月嘆「淨零好難」 盼強化環保分類意識

相關新聞

氣候委員會名單出爐 擁核、反核入列

總統府下設三大委員會，國家氣候變遷對策委員會八月將率先登場。委員會名單已出爐，擁核派與反核派皆入列，廿四名委員涵蓋政府機...

觀察站／能源政策轉彎？氣候委員會名單藏訊號

賴清德總統以國家高度成立氣候變遷對策委員會，並邀擁核派童子賢、李遠哲出任要職，不難看出賴總統務實面對能源課題的企圖心。不...

溫室氣體階段性管制 環團批政府不夠積極

因應二○五○淨零碳排， 環境部依「氣候變遷因應法」規定訂定五年為一期的階段管制目標，但至今第三階段管制目標的完整報告仍未...

氣候委員會產業大咖出列 總統府公布24位委員

總統府昨（24）日公布國家氣候變遷對策委員會24位委員、二位顧問名單，共六位產業界委員，包含友達光電董事長彭双浪、國際半...

國家氣候變遷對策委員會開會延到下月 聚焦兩議題

國家氣候變遷對策委員會原定今（25）日開會，不過因颱風延後至8月上旬。據了解，8月開會時將聚焦氣候變遷衝擊評估、台灣20...

氣候變遷對策委員會名單出爐 產業界代表這麼說

國家氣候變遷對策委員會名單今天出爐，國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸 、友達光電董事長彭双浪、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。