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觀察站／能源政策轉彎？氣候委員會名單藏訊號

聯合報／ 本報記者周佑政
賴總統推動氣候委員會，公開支持核電的童子賢（圖）擔任委員會副召集人。 記者邱德祥／攝影
賴總統推動氣候委員會，公開支持核電的童子賢（圖）擔任委員會副召集人。 記者邱德祥／攝影

賴清德總統以國家高度成立氣候變遷對策委員會，並邀擁核派童子賢李遠哲出任要職，不難看出賴總統務實面對能源課題的企圖心。不過，非核家園向來是民進黨的神主牌，未來能源政策是否調整、甚至轉彎，勢必遭遇嚴峻挑戰；而如何取捨正反意見，也考驗最終拍板者賴總統的智慧。

賴總統推動氣候委員會，公開支持核電的童子賢擔任委員會副召集人，表態認同童子賢擁核言論的李遠哲擔任顧問，此外，委員會另一名顧問簡又新掌理的台灣永續能源研究基金會，近期發布民調指出逾六成民眾支持以核電作為二○五○淨零因應策略、近五成民眾支持核三延役。賴總統請來具指標性的人物出任要職，被認為是替能源政策可能的轉向釋出訊號。

不過，非核家園幾乎已是民進黨不可動搖的政策理念與政治價值，能源委員會成員中，也不乏長期與民進黨為反核拚戰的民團代表。由於李遠哲與賴總統關係向來密切，童子賢因多次發表擁核言論飽受綠營攻擊，總統府雖以「尊重但沒授意」看似切割，但賴總統隨後卻邀請李遠哲擔任氣候委員會顧問，也讓外界解讀，賴總統意欲藉由李遠哲的輩分擺平委員會中的反核言論，用意不言可喻。

過去數十年來，台灣的能源政策在擁核與反核之間擺盪，支持與反對核能宛如兩條平行線。賴政府期盼透過氣候委員會匯集多元意見，立意良善，然而，即使委員會做出決議，也僅具政策建議權，最終的決策權依舊回到賴政府，賴總統如何作答，全民將睜大眼睛檢視。

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