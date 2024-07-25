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氣候委員會名單出爐 擁核、反核入列

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
國家氣候變遷對策委員會顧問由中研院前院長李遠哲（右圖）、台灣永續能源研究基金會董事簡又新（左圖）出任。本報資料照片 國家氣候變遷對策委員會顧問由中研院前院長李遠哲出任。本報資料照片
國家氣候變遷對策委員會顧問由中研院前院長李遠哲（右圖）、台灣永續能源研究基金會董事簡又新（左圖）出任。本報資料照片 國家氣候變遷對策委員會顧問由中研院前院長李遠哲出任。本報資料照片

總統府下設三大委員會，國家氣候變遷對策委員會八月將率先登場。委員會名單已出爐，擁核派與反核派皆入列，廿四名委員涵蓋政府機關、產業、公民團體及學者專家代表，顧問為中研院前院長李遠哲、台灣永續能源研究基金會董事簡又新。據了解，首次會議將聚焦氣候衝擊與電力供需兩大議題。

黨政人士表示，委員會具有「諮詢」與「政策輔助」性質，委員有政策建議權，但最終的決策權還是在行政部門，包括賴總統與行政院長卓榮泰必然會有充分討論。

氣候委員會原定今天召開首次會議，不過，總統府昨表示，受到凱米颱風影響，賴總統已指示以防救災工作準備為優先，開會延期至八月上旬。

國家氣候變遷對策委員會成員名單 製表／周佑政
國家氣候變遷對策委員會成員名單 製表／周佑政

氣候委員會顧問之一，是近來多次發表支持核電言論的李遠哲；另位顧問簡又新日前公布「二○二四台灣電力使用與能源轉型民意調查報告」，提及逾六成民眾支持以「核電」作為二○五○淨零因應策略，被認為傾向擁核。兩人未來在委員會的發言與功能，備受關注。

氣候委員首次會議，將分別由執行秘書、環境部長彭啓明提出「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估報告」、台電董事長曾文生提出「台灣二○三五電力供需分析及挑戰報告」。報告結束後，將就兩案討論，之後進行委員所提案的臨時動議，最後再由賴總統結論。

若委員會意見與政府既定政策不同時，該如何處理？黨政人士說，透過委員會，行政機關將不同意見帶回進行可行性研議與評估；若委員所提意見，行政部門認為有窒礙難行之處，或委員對實際狀況有資訊不充足之處，透過委員會也能讓委員了解實際情形，這也是溝通的過程。

黨政人士表示，若委員會中對特定議題具備高度共識，則可形成決策，若還未達成共識或高度歧異，會中也將做成決議，請行政部門再做研議，但最終的決策權還是在行政部門及執政團隊。

黨政人士表示，各委員對於各項議題勢必會有不同立場，但召開委員會的用意，就是希望能夠以事實為基礎，進行議題對焦，從而凝聚社會共識，加速政策推進。

李遠哲 氣候變遷 總統府

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