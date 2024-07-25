氣候委員會產業大咖出列 總統府公布24位委員

總統府昨（24）日公布國家氣候變遷對策委員會24位委員、二位顧問名單，共六位產業界委員，包含友達光電董事長彭双浪、國際半導體產業協會（SEMI）台灣區總裁曹世綸、國泰金控投資長程淑芬都入列。

賴總統成立三大委員會，氣候變遷委員會為其中之一，外界關注核能議題，從先前曝光的副召集人、顧問人選到昨日公開完整委員名單，反核派、挺核派涇渭分明，對於核電如何達成共識受到外界關注。

國家氣候變遷對策委員會成員 圖／經濟日報提供

氣候變遷委員會由賴總統擔任召集人，行政院副院長鄭麗君、和碩（4938）董事長童子賢、中研院長廖俊智擔任副召集人，而前中研院長李遠哲、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新擔任顧問。

針對核能，鄭麗君日前提及綠能發電量已超越核能，但童子賢回應，綠電不是用來取代核能，仇核是弄錯方向，李遠哲力挺童子賢對核能看法，呼籲民進黨延後非核家園，簡又新公布民調，六成民意支持以核淨零。

名單中有環保聯盟創會長施信民、地球公民基金會董事長李根政等人，都被外界視為反核大將，未來堅決反核、堅定挺核派兩軍交戰，預料將會有濃厚煙硝味。

據曝光委員名單，24位委員包括八位官方、六位產業界、六位民團代表、四位學者。官方委員中，包括國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文、內政部長劉世芳、經濟部長郭智輝、交通部長李孟諺、農業部長陳駿季、金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲，皆為淨零政策中不可或缺的部會。

產業代表包括彭双浪、曹世綸、程淑芬、工業區廠商聯合總會理事長賴博司、台灣人工智慧協會執行長林筱玫，台電董座曾文生也被列為產業委員之一。彭双浪日前表示，AI時代來臨，電力是算力產業的基礎支撐，除了要有穩定的供電外，也要重新檢視能源配比、重視碳排議題。

民團代表包括施信民、李根政、台灣環境規劃協會理事長趙家緯、媽媽氣候行動聯盟協會資深專案經理黃品涵、台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍、台灣公民參與協會理事長何宗勳。學者代表包含台大政治系副教授林子倫、台大風險社會與政策研究中心主任周桂田、成大環境醫學研究所特聘教授蘇慧貞、中央大學工學院能源中心主任曾重仁。