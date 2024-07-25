國家氣候變遷對策委員會開會延到下月 聚焦兩議題

國家氣候變遷對策委員會原定今（25）日開會，不過因颱風延後至8月上旬。據了解，8月開會時將聚焦氣候變遷衝擊評估、台灣2035電力供需兩大議題。

賴總統在就職滿月時宣布成立三大委員會，原本由氣候變遷委員會打頭陣，不過由於凱米颱風攪局，防災、救災工作優先，委員會開會延後召開。

府院高層說明，首次會議將由賴總統親自主持，開場首先將頒發聘書給參與的委員及顧問，隨後由環境部長彭啓明報告「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估報告」，以及由台電董事長曾文生報告「台灣2035電力供需分析及挑戰報告」。

在報告結束後，將直接針對兩個報告事項進行討論，之後討論委員提案的臨時動議，結尾再由賴總統進行結論後散會，至於是否會實質觸及核能議題，則要視現場討論而定。

府院高層說，會中所探討議題都將事先在行政院討論，行政院長卓榮泰全盤掌握狀況。