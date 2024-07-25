國家氣候變遷對策委員會開會延到下月 聚焦兩議題
國家氣候變遷對策委員會原定今（25）日開會，不過因颱風延後至8月上旬。據了解，8月開會時將聚焦氣候變遷衝擊評估、台灣2035電力供需兩大議題。
賴總統在就職滿月時宣布成立三大委員會，原本由氣候變遷委員會打頭陣，不過由於凱米颱風攪局，防災、救災工作優先，委員會開會延後召開。
府院高層說明，首次會議將由賴總統親自主持，開場首先將頒發聘書給參與的委員及顧問，隨後由環境部長彭啓明報告「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估報告」，以及由台電董事長曾文生報告「台灣2035電力供需分析及挑戰報告」。
在報告結束後，將直接針對兩個報告事項進行討論，之後討論委員提案的臨時動議，結尾再由賴總統進行結論後散會，至於是否會實質觸及核能議題，則要視現場討論而定。
府院高層說，會中所探討議題都將事先在行政院討論，行政院長卓榮泰全盤掌握狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言