國家氣候變遷委員會具政策建議權 最終決策權在政院

「國家氣候變遷對策委員會」預計8月舉行，府院人士今天表示，委員會具有諮詢與政策輔助性質，具政策建議權，決策權最終在行政部門，絕非疊床架屋；面對立院三黨不過半局勢，執政團隊盼透過委員會的對話溝通累積正當性，政府施政成果最終仍由民意來決定。

國家氣候變遷對策委員會由總統賴清德召集，3位副召集人分別是行政院副院長鄭麗君、中研院長廖俊智、和碩董事長童子賢，執行秘書由環境部長彭啟明擔任，副執行秘書由總統府副秘書長張惇涵擔任。

府院人士表示，委員會運作由執行秘書、副執行秘書選定會議主題，經由副召集人同意，並由總統拍板；另外，委員成員同樣可以提案。每3個月開會1次，每次開會時間至少兩個小時。

府院人士上午表示，委員會每次會議主題會先向行政院報告、再向委員會報告，再到行政院決策執行。若發生政院及委員會意見不同怎麼辦？府院人士表示，委員會與行政院的意見或有不同，因此希望透過委員會的平台形成共識；若委員意見與政策既定政策不同，也會把意見帶回政院檢視有無調整可能性的參考，這是一種狀況。

第二種狀況若因資訊不夠充足讓委員有所誤解，也可透過委員會的機制讓委員知道實際的運作狀況。府院人士說，這是一個雙向溝通的過程，雙方都可理解可做的部分與可能難度，在此狀況下，即便有些地方沒辦法一步到位、沒辦法那麼好或無法100%照委員意見，大家也能夠透過溝通取得一定的認同與共識，有利於政策推動。

府院人士說，社會各界不論反核或擁核，討論問題必須建立在正確的資訊下，台電可以預測未來5年、10年的供電需求，把資訊公開讓大家知道。童子賢跟環保聯盟創會會長施信民的意見一定不一樣，委員會針對未來用電供需的正確資訊，電力到底夠不夠，假設挑戰很大該如何、甚至要考慮區域間的平衡該怎麼做，委員會可以理性討論、互相溝通與說服，例如童子賢也說，如果多數民意不支持核電，他也是服從、接受。

對於委員會的定位，府院人士表示，兼具諮詢性質與政策輔助性質。所謂政策輔助性質，某種程度有政策建議權，意即輔助的建議權，最終的決策權還是在行政部門。

攸關決策機制部分，府院人士強調，如果有高度共識即可形成決策；若未達成共識或高度歧異，委員會也可能作成決議請行政部門再做研議，委員會基本上具有諮詢與政策輔助的性質。

至於委員會作成政策建議再到行政部門決策之後，若涉及修法，送到立法院可能被打回票，外界有白忙一場的疑慮。府院人士表示，總統成立委員會當然希望傾聽意見、凝聚共識，化作政府的施政與決策，愈多的共識代表愈多的正當性，希望朝野政黨都能夠支持。

府院人士表示，面對立院三黨不過半局勢，執政團隊仍是積極做事，透過委員會的對話溝通，就各項議題累積正當性，凝聚社會共識，政府的施政成果最終仍是交由民意來決定。