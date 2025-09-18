淡江大橋申請註冊商標權 侯友宜：保留異議

交通部公路局申請「淡江大橋」字樣與圖案商標，引發地方關注。新北市長侯友宜今天強調，淡江大橋是中央與地方共同出資合作的地標，商標權不應獨厚單一部會，新北保留異議立場。

新北市長侯友宜今天近中午出席新北市、雲林縣與台東縣城市幣跨域合作記者會，會後接受媒體聯訪，被問及交通部公路局向智慧財產局申請註冊「淡江大橋」字樣與圖案商標一事。

侯友宜回應，新北持保留異議態度。他說，淡江大橋是中央與新北市共同出資與努力的成果，不只是新北的地標，更是台灣的重要地標。這些地標所有的權利，不應獨厚單一部會，而是全民的共同榮耀。

侯友宜指出，淡江大橋承載新北市民的努力與情感，也將融入市政推動與經濟發展中，不該被限制為特定部會的「特權」，而應是大家共享、共同見證的榮耀。

也參加記者會的國民黨新北市議員江怡臻，接受中央社記者訪問時表示，公路局此次商標申請涵蓋範圍過廣，甚至包括印刷品、研討會，以及蛋糕、車輪餅等。「難道將來商家在蛋糕上印上淡江大橋圖案，還要先向交通部申請？」她舉例，若新北市政府在淡江大橋舉辦跨年煙火，是否只能模糊地稱作「淡水那座著名的橋」，質疑商標可能限制各界使用與宣傳。

公路局北區公路新建工程分局主任工程司陳文信昨天受訪時表示，淡江大橋申請商標是為了確保公共建設的公共性，至於能否通過仍未確定。

陳文信說，目前並未規劃發行周邊商品，但若未來有文創發展，商標可作為識別。商家若要使用，至少須知會公路局，並將訂定相關規範。不過他強調，即使商標通過，新北市或其他公部門基於公共性需求使用，並不會受到限制。