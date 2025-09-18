快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

淡江大橋申請註冊商標權 侯友宜：保留異議

中央社／ 新北18日電
新北市淡江大橋上午舉辦合龍儀式，新北市長侯友宜出席致詞。聯合報系記者林伯東／攝影
新北市淡江大橋上午舉辦合龍儀式，新北市長侯友宜出席致詞。聯合報系記者林伯東／攝影

交通部公路局申請「淡江大橋」字樣與圖案商標，引發地方關注。新北市長侯友宜今天強調，淡江大橋是中央與地方共同出資合作的地標，商標權不應獨厚單一部會，新北保留異議立場。

新北市長侯友宜今天近中午出席新北市、雲林縣與台東縣城市幣跨域合作記者會，會後接受媒體聯訪，被問及交通部公路局向智慧財產局申請註冊「淡江大橋」字樣與圖案商標一事。

侯友宜回應，新北持保留異議態度。他說，淡江大橋是中央與新北市共同出資與努力的成果，不只是新北的地標，更是台灣的重要地標。這些地標所有的權利，不應獨厚單一部會，而是全民的共同榮耀。

侯友宜指出，淡江大橋承載新北市民的努力與情感，也將融入市政推動與經濟發展中，不該被限制為特定部會的「特權」，而應是大家共享、共同見證的榮耀。

也參加記者會的國民黨新北市議員江怡臻，接受中央社記者訪問時表示，公路局此次商標申請涵蓋範圍過廣，甚至包括印刷品、研討會，以及蛋糕、車輪餅等。「難道將來商家在蛋糕上印上淡江大橋圖案，還要先向交通部申請？」她舉例，若新北市政府在淡江大橋舉辦跨年煙火，是否只能模糊地稱作「淡水那座著名的橋」，質疑商標可能限制各界使用與宣傳。

公路局北區公路新建工程分局主任工程司陳文信昨天受訪時表示，淡江大橋申請商標是為了確保公共建設的公共性，至於能否通過仍未確定。

陳文信說，目前並未規劃發行周邊商品，但若未來有文創發展，商標可作為識別。商家若要使用，至少須知會公路局，並將訂定相關規範。不過他強調，即使商標通過，新北市或其他公部門基於公共性需求使用，並不會受到限制。

侯友宜 淡江大橋

延伸閱讀

新北、台東、雲林合作 城市幣首度跨出縣市界線

影／全國首創 新北台東雲林三縣市跨域串聯城市幣便民消費

交通部搶註冊淡江大橋商標 侯友宜：所有權非單一部會擁有

從垃圾山旁奮力蛻變 五股環保藝術公園跨河景觀橋今啟用

相關新聞

淡江大橋申請註冊商標權 侯友宜：保留異議

交通部公路局申請「淡江大橋」字樣與圖案商標，引發地方關注。新北市長侯友宜今天強調，淡江大橋是中央與地方共同出資合作的地標...

淡江大橋合龍 朝野還「合不攏」 人民如何休養生息？

大罷免大失敗後，賴清德總統9月上旬接受平面媒體專訪，提到過去1年多政治攻防非常激烈，他認為大罷免後台灣社會必須「休養生息」。但他話才講完，從財劃法爭議到「沒有台灣光復節」，民進黨政府處處引戰，何來休養生息？

交通部搶註冊淡江大橋商標 侯友宜：所有權非單一部會擁有

淡江大橋全橋合龍，預計明年5月通車，但國民黨新北市議員江怡臻昨爆料，淡江大橋為公共建設，卻被交通部申請註冊商標，增加文創...

淡江大橋遭交通部註冊商標 新北擬提異議

淡江大橋前天全橋合龍，預計明年5月通車，但國民黨新北市議員江怡臻昨爆料，淡江大橋為公共建設，卻被交通部申請註冊商標，增加...

「夕陽不會被擋住」...淡江大橋絕美日落 最佳拍攝點曝光

淡江大橋昨（16日）完成合龍工程，預計明年4月達到完工水準、5月9日通車典禮、5月12日正式通車，吸引不少攝影愛好者前往...

淡江大橋象徵中央地方合作 藍嗆綠刻意收割：幼稚到只有鬥爭

淡江大橋正式合龍，八里與淡水縮短15公里距離、每日可分擔2.5萬車流，成為北海岸重要交通樞紐與新地標。對新北市民來說，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。