聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋遭交通部註冊商標 新北擬提異議

聯合報／ 記者葉德正胡瑞玲／連線報導
淡江大橋預計明年才要通車，但交通部公路局早已申請註冊「淡江大橋」商標，新北市府擬提異議。圖／聯合報系資料照片
淡江大橋預計明年才要通車，但交通部公路局早已申請註冊「淡江大橋」商標，新北市府擬提異議。圖／聯合報系資料照片

淡江大橋前天全橋合龍，預計明年5月通車，但國民黨新北市議員江怡臻昨爆料，淡江大橋為公共建設，卻被交通部申請註冊商標，增加文創使用困難。交通部回應，註冊商標是希望有品牌識別度，目前還未通過，但新北市府表示，不排除依商標法第48條提出異議。

江怡臻指出，淡江大橋是公共建設，北市府負擔興建經費三分之一，但交通部早在今年2 月將「淡江大橋」拿去申請商標，範圍包含印刷品、明信片、海報、包裝飲用水、影片製作、座談會、研討會、月餅、冰淇淋、車輪餅、海綿蛋糕、奶油餅乾等，「難道以後民眾賣車輪餅、蛋糕，上面印淡江大橋，都還要送交通部審查？還要問交通部給不給印」？

交通部公路局新工北分局主任工程司陳文信說，註冊是希望有品牌識別度，今年2月先申請註冊「淡江大橋」4字文字商標，4月再送圖示申請，未來若有商品需使用，可進行文創販售，公路局不會做周邊商品，畢竟淡江大橋為全民共有公共財。

若蛋糕業者、車輪餅業者要繪製商標，是否須支付授權金或經審查？陳文信說，至少要讓公路局知道商品如何使用商標，商標智慧財產局還在審查，通過再訂申請辦法。至於哪些不能使用商標？他說，申請時註明常用服飾、帽子、印刷品、馬克杯等，偏向紀念品的商品。

由於新北市政府也有出資建淡江大橋，事前是否與地方討論？陳文信坦言，沒想過這件事，目前也未提過。

新北市府副發言人陳柏翰證實，市府收到公路局公文，擔心日後市府活動文宣使用「淡江大橋」4字衍伸爭議，目前經濟部智慧財產局仍在審核，若通過，不排除依商標法第48條提出異議。

江怡臻 淡江大橋

延伸閱讀

「夕陽不會被擋住」...淡江大橋絕美日落 最佳拍攝點曝光

淡江大橋橋型設計有考量 兼顧淡水夕陽美景

淡江大橋遭註冊商標 公路局曝「1原因申請」審核中未定案

淡江大橋被交部申請商標 新北市府：若通過不排除提異議

相關新聞

淡江大橋遭交通部註冊商標 新北擬提異議

淡江大橋前天全橋合龍，預計明年5月通車，但國民黨新北市議員江怡臻昨爆料，淡江大橋為公共建設，卻被交通部申請註冊商標，增加...

「夕陽不會被擋住」...淡江大橋絕美日落 最佳拍攝點曝光

淡江大橋昨（16日）完成合龍工程，預計明年4月達到完工水準、5月9日通車典禮、5月12日正式通車，吸引不少攝影愛好者前往...

淡江大橋象徵中央地方合作 藍嗆綠刻意收割：幼稚到只有鬥爭

淡江大橋正式合龍，八里與淡水縮短15公里距離、每日可分擔2.5萬車流，成為北海岸重要交通樞紐與新地標。對新北市民來說，這...

淡江大橋橋型設計有考量 兼顧淡水夕陽美景

淡江大橋即將在明年通車，外界憂心會擋到淡水的夕陽美景。交通部公路局今天表示，當時會選擇單塔不對稱斜張橋的橋型設計，就是考...

淡江大橋遭註冊商標 公路局曝「1原因申請」審核中未定案

淡江大橋昨全橋合龍、橋面閉合，正式連結淡水端與八里端，預計明年5月12日正式通車，但國民黨新北市議員江怡臻爆料，淡江大橋...

淡江大橋被交部申請商標 新北市府：若通過不排除提異議

國民黨新北市議員江怡臻爆料，交通部把「淡江大橋」四字拿去申請商標。新北市府副發言人陳柏翰證實，市府有收到公路局公文，市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。