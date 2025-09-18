淡江大橋遭交通部註冊商標 新北擬提異議

淡江大橋前天全橋合龍，預計明年5月通車，但國民黨新北市議員江怡臻昨爆料，淡江大橋為公共建設，卻被交通部申請註冊商標，增加文創使用困難。交通部回應，註冊商標是希望有品牌識別度，目前還未通過，但新北市府表示，不排除依商標法第48條提出異議。

江怡臻指出，淡江大橋是公共建設，北市府負擔興建經費三分之一，但交通部早在今年2 月將「淡江大橋」拿去申請商標，範圍包含印刷品、明信片、海報、包裝飲用水、影片製作、座談會、研討會、月餅、冰淇淋、車輪餅、海綿蛋糕、奶油餅乾等，「難道以後民眾賣車輪餅、蛋糕，上面印淡江大橋，都還要送交通部審查？還要問交通部給不給印」？

交通部公路局新工北分局主任工程司陳文信說，註冊是希望有品牌識別度，今年2月先申請註冊「淡江大橋」4字文字商標，4月再送圖示申請，未來若有商品需使用，可進行文創販售，公路局不會做周邊商品，畢竟淡江大橋為全民共有公共財。

若蛋糕業者、車輪餅業者要繪製商標，是否須支付授權金或經審查？陳文信說，至少要讓公路局知道商品如何使用商標，商標智慧財產局還在審查，通過再訂申請辦法。至於哪些不能使用商標？他說，申請時註明常用服飾、帽子、印刷品、馬克杯等，偏向紀念品的商品。

由於新北市政府也有出資建淡江大橋，事前是否與地方討論？陳文信坦言，沒想過這件事，目前也未提過。

新北市府副發言人陳柏翰證實，市府收到公路局公文，擔心日後市府活動文宣使用「淡江大橋」4字衍伸爭議，目前經濟部智慧財產局仍在審核，若通過，不排除依商標法第48條提出異議。