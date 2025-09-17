「夕陽不會被擋住」...淡江大橋絕美日落 最佳拍攝點曝光

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
新北市淡水區的「滬尾漁港」為工程人員公認最佳夕照拍攝點，不僅安全，附近餐飲商家也多。記者胡瑞玲／攝影
新北市淡水區的「滬尾漁港」為工程人員公認最佳夕照拍攝點，不僅安全，附近餐飲商家也多。記者胡瑞玲／攝影

淡江大橋昨（16日）完成合龍工程，預計明年4月達到完工水準、5月9日通車典禮、5月12日正式通車，吸引不少攝影愛好者前往捕捉美照。交通部公路局今曝光最佳夕陽拍攝景點，位於新北市淡水區的「滬尾漁港」為工程人員公認最佳拍攝點，不僅安全，附近餐飲商家也多。

淡江大橋主跨距達450公尺，全長920公尺，規模呼應淡水河口的壯闊自然，橋面設置雙向各5公尺寬的人行與自行車道，成為一座開放的空中觀景平台，讓民眾能自在欣賞淡水夕陽與海天一色的美景。

北區公路新建工程分局段長鄭閔中說明，當初評選階段，就要求分析淡水夕照影響，最終由扎哈哈蒂參考雲門舞集設計的單塔不對稱斜張橋獲選，其橋塔偏向淡水端，避開四季落日位置，讓夕照與淡江大橋完美融合，且大橋的跨距也讓橋型可兼顧環境生態與日落美景。

鄭閔中表示，設計團隊模擬12處淡水河畔觀賞夕陽景點，確保無論春夏秋冬，橋梁都能與淡水夕陽相融，尤其關鍵之處，在於設計上刻意將主橋塔偏向淡水側，避免夕陽被阻隔，讓日落餘暉依舊能綻放光輝。這樣的配置不僅保留了「日落之美」，也造就全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋，展現工程與美學兼容並蓄的精神。

公路局表示，留下「夕陽」的信念，獲得正面回饋，不僅是對設計團隊理念的肯定，更顯示社會大眾對於「設計不打擾夕陽」的期待已部分實現，也讓人更加期盼全橋完工後，能完整展現這份共榮之美。

公路局強調，淡江大橋未來通車後，不僅可大幅縮短淡水與八里通勤距離，健全北部濱海快速路網，促進台北港發展，更將成為象徵「憧憬與回家的意象」的國際地標。無論是旅人從海外返國，或搭乘飛機俯瞰大台北上空，遠遠望見橫跨淡水河口的橋影，便能心中一暖。

