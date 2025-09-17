淡江大橋象徵中央地方合作 藍嗆綠刻意收割：幼稚到只有鬥爭

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
淡江大橋正式合龍。記者邱德祥／攝影
淡江大橋正式合龍，八里與淡水縮短15公里距離、每日可分擔2.5萬車流，成為北海岸重要交通樞紐與新地標。對新北市民來說，這是一條等了十多年的便民大橋。國民黨嗆，民進黨不提國民黨執政期間、新北市府地方付出，刻意收割，這實在是一種幼稚病，幼稚到只有鬥爭，沒有事實。

國民黨還原淡江大橋興建過程時間軸。2010年，時任行政院副院長的朱立倫宣布重起，並於2013年行政院長吳敦義拍板通過。馬政府定案，但民進黨立委鄭麗君等人卻召開記者會，高喊「勿讓大橋斷夕陽」，公然反對。2014年，馬英九總統主持淡江大橋第一標開工典禮，八里連絡道工程率先推進。

2016年，馬英九主持淡江大橋第二標開工動土典禮，銜接淡水端及隧道工程。2017至2018年，第三標主橋段工程，經歷7度招標流標，2018年底才在時任行政院長賴清德核定追加預算後順利決標。2025年，歷經多年努力，大橋合龍，總經費高達230億元，新北市政府就承擔72.35億，再加上八里輕軌13.3億，實際負擔超過三分之一經費。

賴清德總統強調「中央施政不分縣市、黨派」，國民黨質疑，若民進黨過去真秉持這種態度，就不會出現當年反對淡江大橋的荒謬狀況。若當時只顧政治鬥爭，今天哪裡會有淡江大橋？國民黨自始至終推動淡江大橋，從規畫、核定到開工，一步步完成，這項工程不僅是中央與地方長期攜手的心血，更是新北市民共同的便利政績。賴清德政府正握有史上最高總預算，請好好為人民服務，不是忙著收割與混淆視聽。

