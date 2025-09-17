淡江大橋橋型設計有考量 兼顧淡水夕陽美景

快訊

中央社／ 台北17日電
交通部公路局今天表示，當時會選擇單塔不對稱斜張橋的橋型設計，就是考量淡水夕照可以跟淡江大橋完美融合。聯合報系記者邱德祥／攝影
交通部公路局今天表示，當時會選擇單塔不對稱斜張橋的橋型設計，就是考量淡水夕照可以跟淡江大橋完美融合。聯合報系記者邱德祥／攝影

淡江大橋即將在明年通車，外界憂心會擋到淡水的夕陽美景。交通部公路局今天表示，當時會選擇單塔不對稱斜張橋的橋型設計，就是考量淡水夕照可以跟淡江大橋完美融合。

淡江大橋預計明年5月9日舉辦通車典禮，5月12日正式開放車輛通行，將縮短新北淡水及八里兩地行車距離，淡水與八里間旅次不須繞行關渡大橋，可縮短約15公里路程，節省約25分鐘車程。

不過外界擔心淡江大橋影響淡水夕陽美景，公路局北區公路新建工程分局第三工務段段長鄭閔中今天向媒體表示，當年舉辦國際競圖是環評承諾，而且共有15名評審進行評選，當時由建築師札哈．哈蒂（DameZaha Hadid）設計的單塔不對稱斜張橋得標，就是考量這樣的設計可以跟淡水夕照完美融合。

公路局表示，設計團隊模擬12處淡水河畔觀賞夕陽景點，確保無論春夏秋冬，橋梁都能與淡水夕照相融，成為動人畫面。設計上刻意將主橋塔偏向淡水側，避免夕陽被阻隔，讓落日餘暉依舊能綻放。不僅保留了日落之美，也因此造就全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋，展現工程與美學兼容的精神。

另外，鄭閔中提到，札哈．哈蒂的設計也參考在地人文特色，將雲門舞集融入橋塔設計，讓橋塔的造型宛如舞者雙手向上延伸，在淡水河口翩翩起舞的意向。

鄭閔中指出，淡江大橋在推動過程中也藉由地方參與及監督，讓環境生態保育達到最大平衡。

