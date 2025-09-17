淡江大橋遭註冊商標 公路局曝「1原因申請」審核中未定案

淡江大橋昨全橋合龍、橋面閉合，正式連結淡水端與八里端，預計明年5月12日正式通車，但國民黨新北市議員江怡臻爆料，淡江大橋為公共建設，卻被交通部申請商標，增加文創使用困難。

對此，交通部表示，註冊商標是希望有品牌識別度，目前還在申請中，是否收費待正式通過再訂申請辦法，另也坦言，申請前沒想過要與新北市政府溝通，目前也沒提過。

淡江大橋2014年由由行政院核定後，分為3標推動。由於主橋橋型特殊，且施工位置位於淡水河口，受強風、潮汐及複雜環境影響，施工挑戰極高，致使2017年至2018年間共經7度招標流標。

後經檢討調整預算並提報修正計畫，於2081年11月獲時任行政院長賴清德核定，計畫經費由154億元調整至212億元，其中主橋預算提高至125億元，才得以順利決標並於2019年正式動工。

2021年10月第1標與第2標率先通車，今天主橋段也正式完成合龍，預計2026年4月可達通車條件，整體計畫經費共230.38億元，其中新北市政府負擔85.66億元（含淡水捷運延伸線共構工程13.3億元），其餘部分則由交通部負擔72.37億元、內政部國土管理署負擔72.36億元。

江怡臻指出，淡江大橋興建時新北市政府負責三分之一經費，但交通部將「淡江大橋」四字拿去申請商標，其範圍範圍包含印刷品、明信片、海報、包裝飲用水、影片製作、安排及舉行座談會、研討會、月餅、冰淇淋、車輪餅、海綿蛋糕、奶油餅乾等，大酸「難道以後民眾賣個車輪餅、蛋糕，上面印淡江大橋，都還要送交通部審查？」

江怡臻進一步說，淡江大橋為公共建設，卻被註冊商標，交通部把集眾人智慧和共同努力的公共建設，註冊為商標，增加文創使用的困擾，是不希望大家知道淡江大橋在台灣嗎？

對此，交通部公路局新工北分局主任工程司陳文信說明，當初會想要註冊是希望有一個品牌識別度，讓其可提高價值，確保公共建設的公共性，因此今年2月先提出「淡江大橋」4個字的文字商標註冊，4月再送圖示申請。

陳文信表示，註冊商標並非要做周邊，僅是提高品牌識別，未來若有商品需使用，可進行文創販售，公路局不會自己去做周邊商品，畢竟淡江大橋為全民共有公共財。

若蛋糕業者、車輪餅業者要繪製商標，是否支付授權金或須經審查？陳文信表示，至少要讓公路局知道該商品如何使用商標，但目前商標智慧財產局還在審查中，若有通過，再來訂相關申請辦法。

至於哪些不能使用商標？陳文信說，當初申請商標時有申請幾項類別，像是常用服飾、帽子、印刷品、馬克杯等，偏向紀念品商品。

由於新北市政府也有出資興建淡江大橋，事前是否與地方討論？陳文信坦言，沒有想過這件事，目前也沒有提過，但架設智慧財產局通過審查，還是可以讓新北市或其他機關在公共性及城市行銷推廣上都能使用。