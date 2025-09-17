快訊

行政院明拍板生育補助每人10萬「雙胞胎領雙倍」 明年元旦上路

供電警戒橘燈亮了！電廠爆炸、故障接連來 備轉容量率剩4.3%

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋申請商標惹議...民代批非專利 公路局稱品牌識別

聯合報／ 記者張策江婉儀／新北即時報導
新北市議員江怡臻昨指出，交通部竟將「淡江大橋」註冊商標。本報資料照
新北市議員江怡臻昨指出，交通部竟將「淡江大橋」註冊商標。本報資料照

淡江大橋通車前夕卻爆出「商標爭議」。新北市議員江怡臻昨指出，交通部竟將「淡江大橋」註冊商標，她痛批「這是公共建設，不該成為交通部的專利」，公路局則回應，主要希望建立品牌識別。

江怡臻表示，淡江大橋是全民共同投入的公共工程，如今卻被註冊商標，範圍涵蓋明信片、印刷品、飲用水、月餅、冰淇淋、車輪餅等食品與文創品，形同要販售相關商品都須經過審查，簡直「滑天下之大稽」。她質疑，國際知名的澳洲雪梨大橋、日本明石海峽大橋都沒有註冊商標，為何台灣卻要特別限制？設計者Zaha Hadid本身就是國際品牌，交通部此舉不僅增加文創使用困擾，「難道是怕大家知道淡江大橋在台灣嗎？」

她舉例，新北市推動的「青春山海線」Logo使用就非常開放，任何人若要做相關商品都可以自由運用，沒有嚴格審查，也不會卡住文創發展。反觀交通部的作法，恐限制地方創意，與公共建設共享的初衷背道而馳。

對此，北區公路新建工程分局主任工程司陳文信回應，淡江大橋是國際指標性工程，被美國CNN評選為全球11大重要建築，具獨特品牌價值。註冊商標主要是建立品牌識別，未來有助於商品及形象推廣。他強調，國際上並非沒有案例，美國舊金山大橋也有類似註冊，目的在於提升形象與保護品牌，並非要限制民眾使用。

新北市議員江怡臻昨指出，交通部竟將「淡江大橋」註冊商標。圖／新北市議員江怡臻提供
新北市議員江怡臻昨指出，交通部竟將「淡江大橋」註冊商標。圖／新北市議員江怡臻提供
新北市議員江怡臻昨指出，交通部竟將「淡江大橋」註冊商標。圖／新北市議員江怡臻提供
新北市議員江怡臻昨指出，交通部竟將「淡江大橋」註冊商標。圖／新北市議員江怡臻提供
新北市議員江怡臻昨指出，交通部竟將「淡江大橋」註冊商標。圖／新北市議員江怡臻提供
新北市議員江怡臻昨指出，交通部竟將「淡江大橋」註冊商標。圖／新北市議員江怡臻提供
新北市議員江怡臻昨指出，交通部竟將「淡江大橋」註冊商標。圖／新北市議員江怡臻提供
新北市議員江怡臻昨指出，交通部竟將「淡江大橋」註冊商標。圖／新北市議員江怡臻提供
新北市議員江怡臻昨指出，交通部竟將「淡江大橋」註冊商標。圖／新北市議員江怡臻提供
新北市議員江怡臻昨指出，交通部竟將「淡江大橋」註冊商標。圖／新北市議員江怡臻提供
新北市議員江怡臻昨指出，交通部竟將「淡江大橋」註冊商標。本報資料照
新北市議員江怡臻昨指出，交通部竟將「淡江大橋」註冊商標。本報資料照

淡江大橋

延伸閱讀

淡江大橋合龍 朱立倫：對人民有利就該不分朝野全力推動

新北淡水淡江大橋合龍儀式歷史里程碑 明年5/9通車

最後一塊拼圖！淡江大橋今合龍 將於明年5月完工通車

新北大巨蛋地點六選二公布在即 江怡臻力挺土樹三中選

相關新聞

淡江大橋被交部申請商標 新北市府：若通過不排除提異議

國民黨新北市議員江怡臻爆料，交通部把「淡江大橋」四字拿去申請商標。新北市府副發言人陳柏翰證實，市府有收到公路局公文，市府...

淡江大橋申請商標惹議...民代批非專利 公路局稱品牌識別

淡江大橋通車前夕卻爆出「商標爭議」。新北市議員江怡臻昨指出，交通部竟將「淡江大橋」註冊商標，她痛批「這是公共建設，不該成...

淡江大橋合龍 朱立倫：對人民有利就該不分朝野全力推動

淡江大橋合龍典禮昨天登場。國民黨主席朱立倫表示，只要是對人民有利、對國家有利，朝野、中央與地方就應該全力來推動。只要有真...

淡江大橋拚明年5月通車 跨年規畫煙火秀

新北淡江大橋昨合龍，預計明年5月通車。賴清德總統說，這座橋不只是交通建設，也是藝術品，未來可成國際地標，通車後能減少關渡...

廣角鏡／施工6年多 淡江大橋合龍

催生近四十年的新北淡江大橋是全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋，由世界知名建築師札哈哈蒂設計，因橋塔採用3D曲面，工程困難，...

新北淡水淡江大橋合龍儀式歷史里程碑 明年5/9通車

連接新北市淡水與八里區，國家重大交通工程「淡江大橋」，今天辦合龍儀式，新北市長侯友宜與賴清德總統共同見證工程重要里程碑，總統賴清德致詞時表示，淡江大橋是國家的重大交通建設，肩負起許多交通功能，這座大橋明年通車可以減少關渡大橋30%流量，也能分擔台二線，特別是竹圍這段17%的交通負載量，大讚淡江大橋不僅是交通建設，更是藝術品、世界級的重要建設。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。