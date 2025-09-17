聽新聞
淡江大橋申請商標惹議...民代批非專利 公路局稱品牌識別
淡江大橋通車前夕卻爆出「商標爭議」。新北市議員江怡臻昨指出，交通部竟將「淡江大橋」註冊商標，她痛批「這是公共建設，不該成為交通部的專利」，公路局則回應，主要希望建立品牌識別。
江怡臻表示，淡江大橋是全民共同投入的公共工程，如今卻被註冊商標，範圍涵蓋明信片、印刷品、飲用水、月餅、冰淇淋、車輪餅等食品與文創品，形同要販售相關商品都須經過審查，簡直「滑天下之大稽」。她質疑，國際知名的澳洲雪梨大橋、日本明石海峽大橋都沒有註冊商標，為何台灣卻要特別限制？設計者Zaha Hadid本身就是國際品牌，交通部此舉不僅增加文創使用困擾，「難道是怕大家知道淡江大橋在台灣嗎？」
她舉例，新北市推動的「青春山海線」Logo使用就非常開放，任何人若要做相關商品都可以自由運用，沒有嚴格審查，也不會卡住文創發展。反觀交通部的作法，恐限制地方創意，與公共建設共享的初衷背道而馳。
對此，北區公路新建工程分局主任工程司陳文信回應，淡江大橋是國際指標性工程，被美國CNN評選為全球11大重要建築，具獨特品牌價值。註冊商標主要是建立品牌識別，未來有助於商品及形象推廣。他強調，國際上並非沒有案例，美國舊金山大橋也有類似註冊，目的在於提升形象與保護品牌，並非要限制民眾使用。
