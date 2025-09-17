快訊

獨／高雄馬頭山國有地遭埋廢鋁渣「清運進度0」 5千萬清運費恐全民埋單

影／狠砍前女友數十刀奪命 台中17歲少年下午訊後移送少年法庭

連續推播停班課通知...台北市「行動防災APP」出包？結果大轉彎

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋合龍 朱立倫：對人民有利就該不分朝野全力推動

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（左）今天在中常會發表談話。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今天在中常會發表談話。記者潘俊宏／攝影

淡江大橋合龍典禮昨天登場。國民黨主席朱立倫表示，只要是對人民有利、對國家有利，朝野、中央與地方就應該全力來推動。只要有真正擔任總統的決心、真正領導國家的決心，所有的問題都可以迎刃而解。

朱立倫今在中常會提到，2010年他在行政院擔任副院長，是他提出來要重啟淡江大橋的計畫，謝謝時任院長吳敦義的支持；他擔任新北市長後跟中央一起推動 ，記得就是現任的行政院副院長鄭麗君擔任立法委員時，還曾與民進黨立委強力反對淡江大橋。

朱立倫說，淡江大橋整體預算高達231億元，新北市政府出的預算，包括八里輕軌總共是85億元，3分之1以上由新北市政府負擔，這是中央跟地方合作，也是朝野共同合作，也是過去國民黨執政、民進黨執政共同合作，昨天在慶祝合龍、明年要完工，這表示只要是對人民有利、對國家有利，大家就應該全力來推動。

朱立倫說，如果今天都是現在政府的態度，所有的預算都要談，是屬於中央的、屬於地方的，帳要算得這麼清楚，然後互推責任，最後的結果受害的是全民，賴清德總統的聲望絕對會掉得更多。

他也提到，這也是為何國民黨推出的「萊爾校長」紓壓球，為什麼三分鐘就搶購一空，他想第二批大概也是三分鐘就搶購一空，因為所有民眾對現在的政府是極度不滿，不拚民生、只搞政治、只搞內鬥，只有意識形態，沒有民意、沒有民生，這是民眾最大的感慨。

朝野 朱立倫 國民黨 民進黨 賴清德 鄭麗君 淡江大橋

延伸閱讀

影／朱立倫：台灣主權屬於中華民國是鐵一般的事實

徐國勇稱台灣沒光復節 朱立倫斥：難不成台灣還是殖民地？

回應國民黨主席選舉 朱立倫：選舉期間都「這4字」回答

徐國勇認同「台灣地位未定論」 朱立倫批：賴清德是選託管地總統？

相關新聞

淡江大橋合龍 朱立倫：對人民有利就該不分朝野全力推動

淡江大橋合龍典禮昨天登場。國民黨主席朱立倫表示，只要是對人民有利、對國家有利，朝野、中央與地方就應該全力來推動。只要有真...

淡江大橋拚明年5月通車 跨年規畫煙火秀

新北淡江大橋昨合龍，預計明年5月通車。賴清德總統說，這座橋不只是交通建設，也是藝術品，未來可成國際地標，通車後能減少關渡...

廣角鏡／施工6年多 淡江大橋合龍

催生近四十年的新北淡江大橋是全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋，由世界知名建築師札哈哈蒂設計，因橋塔採用3D曲面，工程困難，...

新北淡水淡江大橋合龍儀式歷史里程碑 明年5/9通車

連接新北市淡水與八里區，國家重大交通工程「淡江大橋」，今天辦合龍儀式，新北市長侯友宜與賴清德總統共同見證工程重要里程碑，總統賴清德致詞時表示，淡江大橋是國家的重大交通建設，肩負起許多交通功能，這座大橋明年通車可以減少關渡大橋30%流量，也能分擔台二線，特別是竹圍這段17%的交通負載量，大讚淡江大橋不僅是交通建設，更是藝術品、世界級的重要建設。

淡江大橋合龍 新北議員批民進黨「造橋變造神」：當年阻擋建設

總統賴清德今出席淡江大橋合龍典禮，並強調該案為民進黨政府接力推動的重大政績。不過，新北市議員江怡臻痛批，「人民要的是交通...

「最親民總統」紅布條之亂 公路局喊冤：多次與廠商溝通撤除

淡江大橋今早舉行合龍儀式，典禮場外掛有3面「歡迎最親民的賴總統視察」的紅布條，畫面曝光後受到熱議。主辦單位的工程團隊工信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。