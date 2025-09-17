淡江大橋合龍 朱立倫：對人民有利就該不分朝野全力推動

淡江大橋合龍典禮昨天登場。國民黨主席朱立倫表示，只要是對人民有利、對國家有利，朝野、中央與地方就應該全力來推動。只要有真正擔任總統的決心、真正領導國家的決心，所有的問題都可以迎刃而解。

朱立倫今在中常會提到，2010年他在行政院擔任副院長，是他提出來要重啟淡江大橋的計畫，謝謝時任院長吳敦義的支持；他擔任新北市長後跟中央一起推動 ，記得就是現任的行政院副院長鄭麗君擔任立法委員時，還曾與民進黨立委強力反對淡江大橋。

朱立倫說，淡江大橋整體預算高達231億元，新北市政府出的預算，包括八里輕軌總共是85億元，3分之1以上由新北市政府負擔，這是中央跟地方合作，也是朝野共同合作，也是過去國民黨執政、民進黨執政共同合作，昨天在慶祝合龍、明年要完工，這表示只要是對人民有利、對國家有利，大家就應該全力來推動。

朱立倫說，如果今天都是現在政府的態度，所有的預算都要談，是屬於中央的、屬於地方的，帳要算得這麼清楚，然後互推責任，最後的結果受害的是全民，賴清德總統的聲望絕對會掉得更多。

他也提到，這也是為何國民黨推出的「萊爾校長」紓壓球，為什麼三分鐘就搶購一空，他想第二批大概也是三分鐘就搶購一空，因為所有民眾對現在的政府是極度不滿，不拚民生、只搞政治、只搞內鬥，只有意識形態，沒有民意、沒有民生，這是民眾最大的感慨。