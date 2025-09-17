淡江大橋拚明年5月通車 跨年規畫煙火秀

新北淡江大橋昨合龍，預計明年5月通車。賴清德總統說，這座橋不只是交通建設，也是藝術品，未來可成國際地標，通車後能減少關渡大橋30%車流，分攤台二線竹圍端17%交通負載。市長侯友宜說，未來可紓解關渡大橋壅塞，也能提升淡水、八里與北海岸交通效能。

大橋橋面昨閉合，公路局表示，這是工程重要的里程碑，象徵邁入最後關鍵階段。預計今年12月完成鋪面工程及索力調整，確保淡江大橋結構安全；明年2月完成景觀燈柱安裝，4月完成金屬護欄、隔音牆及人行道等附屬設施，5月9日通車前完成淡江大橋載重試驗，確保安全無虞。

賴總統、新北市長侯友宜、交通部長陳世凱等人昨出席合龍儀式。

「今年跨年要規畫以淡江大橋為背景的煙火秀。」侯友宜表示，淡江大橋是世界知名建築師札哈哈蒂設計，採國際地標規格興建，未來能比擬澳洲雪梨大橋，讓台灣看見新北，也讓台灣被世界看見。