提升北海岸交通效能 國際新地標淡江大橋舉行合龍儀式

銜接新北市淡水、八里兩區的淡江大橋16日舉行合龍儀式，新北市長侯友宜出席典禮見證全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋的重要里程碑。侯友宜表示，淡江大橋預計明年5月通車，可提升淡水、八里及北海岸整體交通效能，更將成為臺灣國際級的新地標。

侯友宜指出，淡江大橋由英籍建築師札哈·哈蒂(Zaha Hadid)設計，外型獨特、主跨距450公尺、橋長920公尺，施工難度高，歷經7次流標，施工期間更遇缺工、原物料上漲等挑戰，整體經費也增至230.38億元，新北市府不僅出力也出錢，分擔三分之一的工程經費，感謝所有施工團隊、各級民代及企業的支持。

侯友宜說，淡江大橋今天全橋合龍，是中央和地方的合作典範，他特別關心主橋體等基礎建設及進度，淡水端於3月閉合，7月完成主橋塔工程，工程預計今年底完工，明年5月通車，可縮短淡水、八里間25分鐘車程，提升北海岸整體交通效能。

致詞中，侯友宜也籲請中央能儘快核定八里輕軌計畫，以加速區域環境建設，期盼淡江大橋發揮區域交通功能，並帶動地方觀光休閒產業。市府今年跨年活動將延續自110年起舉辦的「跨河煙火」來形塑淡江大橋，媲美澳洲雪梨大橋，讓全世界看見淡水夕照之美，展現臺灣的驕傲及魅力，歡迎大家屆時共襄盛舉。

因應淡江大橋工程，工務局表示，市府同時施作周邊「地區道路改善」工程，包括沙崙路鋪面更新、中正路二段51巷拓寬、金色水岸人行道延伸。此外，交通局也已著手規劃「微型轉運站」，整合公車、輕軌，未來也將串聯八里、淡水多處觀光景點，盼通車後讓大眾運輸更便利，帶動觀光經濟。