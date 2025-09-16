淡江大橋合龍 新北議員批民進黨「造橋變造神」：當年阻擋建設

總統賴清德今出席淡江大橋合龍典禮，並強調該案為民進黨政府接力推動的重大政績。不過，新北市議員江怡臻痛批，「人民要的是交通建設，不是拍馬屁儀式」，直言現場懸掛「最親民的賴總統」紅布條，畫面宛如「共產視察秀」。

江怡臻指出，淡江大橋原本是為改善淡水、八里通行壅塞的重大交通建設，如今卻成為特定政黨搶功舞台，「民進黨造的不只是橋，而是神壇」。她強調，從布條到說帖，現場全力塑造賴清德主導工程的印象，無視地方政府多年來的推動與投入，根本是政治收割。

她指出，大橋全案總經費高達230.38億元，其中新北市政府自籌72.35億元，再加上八里輕軌配套支出13.3億元，新北實質負擔已逾全案三分之一。江怡臻說：「沒有新北市，哪來今天的合龍典禮？」

針對過去大橋工程一度遭部分民進黨人士反對，江怡臻也毫不留情地翻舊帳，直指民進黨當年以「破壞淡水夕陽」、「阻斷文化景觀」等理由，打著文化與景觀名義阻擋建設，連時任行政院副院長鄭麗君都曾批評文化部「不保古蹟、只會查蛋」。

江怡臻質疑，過去反對者如今集體噤聲，反倒高喊民進黨功不可沒，令人錯愕。她也點名立委蘇巧慧的貼文「滿滿感謝民進黨高層」，從蘇貞昌、卓榮泰到陳建仁，彷彿這是民進黨政府的神蹟工程，完全忽略新北市府及基層公務員長年協調努力。