淡江大橋合龍 新北議員批民進黨「造橋變造神」：當年阻擋建設

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員江怡臻今痛批民進黨全力塑造賴清德總統主導淡江大橋工程的印象，無視地方政府多年來的努力。圖／新北市議員江怡臻提供
總統賴清德今出席淡江大橋合龍典禮，並強調該案為民進黨政府接力推動的重大政績。不過，新北市議員江怡臻痛批，「人民要的是交通建設，不是拍馬屁儀式」，直言現場懸掛「最親民的賴總統」紅布條，畫面宛如「共產視察秀」。

江怡臻指出，淡江大橋原本是為改善淡水、八里通行壅塞的重大交通建設，如今卻成為特定政黨搶功舞台，「民進黨造的不只是橋，而是神壇」。她強調，從布條到說帖，現場全力塑造賴清德主導工程的印象，無視地方政府多年來的推動與投入，根本是政治收割。

她指出，大橋全案總經費高達230.38億元，其中新北市政府自籌72.35億元，再加上八里輕軌配套支出13.3億元，新北實質負擔已逾全案三分之一。江怡臻說：「沒有新北市，哪來今天的合龍典禮？」

針對過去大橋工程一度遭部分民進黨人士反對，江怡臻也毫不留情地翻舊帳，直指民進黨當年以「破壞淡水夕陽」、「阻斷文化景觀」等理由，打著文化與景觀名義阻擋建設，連時任行政院副院長鄭麗君都曾批評文化部「不保古蹟、只會查蛋」。

江怡臻質疑，過去反對者如今集體噤聲，反倒高喊民進黨功不可沒，令人錯愕。她也點名立委蘇巧慧的貼文「滿滿感謝民進黨高層」，從蘇貞昌、卓榮泰到陳建仁，彷彿這是民進黨政府的神蹟工程，完全忽略新北市府及基層公務員長年協調努力。

「工程是大家的成果，不是蘇家出品！」江怡臻強調，經費是全民納稅錢，不是民進黨專利，工程是跨黨團、跨屆市府努力的結果，「不能只在鏡頭前掛布條、發新聞，卻將地方貢獻一筆帶過。」

