「最親民總統」紅布條之亂 公路局喊冤：多次與廠商溝通撤除

淡江大橋今早舉行合龍儀式，典禮場外掛有3面「歡迎最親民的賴總統視察」的紅布條，畫面曝光後受到熱議。主辦單位的工程團隊工信工程事後澄清，掛該布條是其自行掛上，未經主管機關同意，被發現後立即移除；但交通部公路局則指出，現場發現後，多次與廠商溝通明確要求撤除，最終在典禮開始前拆下。

淡江大橋今舉辦合龍儀式，賴清德總統出席見證，但國民黨新北市議員陳偉杰在社群表示，現場看到超大紅布條「歡迎最親民的賴總統視察」，是不是要列隊鼓掌歡迎國家領導，網友酸「不知道的還以為身處北韓」。

工信工程中午於官網表示，該布條為工信自行懸掛，沒通知主管機關，經機關發現後已立即移除，懸掛紅布條是為感謝此工程是賴總統在行政院長任內大力支持才得以順利開工，盼各界勿過度解讀，共同期待工程繼續如期如質進行。

公路局稍早也澄清，今日淡江大橋合龍典禮，工地現場所懸掛的「歡迎總統」布條，經查證是由廠商自行製作並吊掛，並非交通部或公路局所製作或指示設置，請勿錯誤傳播未經查證的訊息。

公路局說，這次合龍典禮的主辦單位為中華民國全國工業總會及工信工程公司。經查，布條是工總理事長潘俊榮為感謝總統於行政院院長任內大力支持此工程，特別委由廠商自行設置，為其個別行為，工信工程公司已對外發表正式聲明說明此事。

公路局強調，上述布條吊掛，未經交通部與公路局同意，公路局於現場發現後，「已多次主動與廠商溝通協調，明確要求立即撤除布條」，最終廠商於今日合龍儀式開始前將布條撤下。

公路局指出，淡江大橋合龍是全台矚目的重大工程，未來將大幅提升區域交通與地方發展，呼籲社會大眾，持續給予此重大建設支持與鼓勵，並勿散布或引用不實訊息。