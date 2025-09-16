快訊

大學生活才7天…夜校女大生遭17歲前男友砍死 校方哀痛「未能實現夢想」

5車撞成一團！台88線高雄段事故嚴重塞車 現場一片狼藉2人受傷

台中沙鹿命案…男「44秒狠砍31刀」殺前女友 死者父母認屍不發一語

聽新聞
0:00 / 0:00

「最親民總統」紅布條之亂 公路局喊冤：多次與廠商溝通撤除

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
淡江大橋今舉辦合龍儀式，現場掛上多面「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條。記者胡瑞玲／攝影
淡江大橋今舉辦合龍儀式，現場掛上多面「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條。記者胡瑞玲／攝影

淡江大橋今早舉行合龍儀式，典禮場外掛有3面「歡迎最親民的賴總統視察」的紅布條，畫面曝光後受到熱議。主辦單位的工程團隊工信工程事後澄清，掛該布條是其自行掛上，未經主管機關同意，被發現後立即移除；但交通部公路局則指出，現場發現後，多次與廠商溝通明確要求撤除，最終在典禮開始前拆下。

淡江大橋今舉辦合龍儀式，賴清德總統出席見證，但國民黨新北市議員陳偉杰在社群表示，現場看到超大紅布條「歡迎最親民的賴總統視察」，是不是要列隊鼓掌歡迎國家領導，網友酸「不知道的還以為身處北韓」。

工信工程中午於官網表示，該布條為工信自行懸掛，沒通知主管機關，經機關發現後已立即移除，懸掛紅布條是為感謝此工程是賴總統在行政院長任內大力支持才得以順利開工，盼各界勿過度解讀，共同期待工程繼續如期如質進行。

公路局稍早也澄清，今日淡江大橋合龍典禮，工地現場所懸掛的「歡迎總統」布條，經查證是由廠商自行製作並吊掛，並非交通部或公路局所製作或指示設置，請勿錯誤傳播未經查證的訊息。

公路局說，這次合龍典禮的主辦單位為中華民國全國工業總會及工信工程公司。經查，布條是工總理事長潘俊榮為感謝總統於行政院院長任內大力支持此工程，特別委由廠商自行設置，為其個別行為，工信工程公司已對外發表正式聲明說明此事。

公路局強調，上述布條吊掛，未經交通部與公路局同意，公路局於現場發現後，「已多次主動與廠商溝通協調，明確要求立即撤除布條」，最終廠商於今日合龍儀式開始前將布條撤下。

公路局指出，淡江大橋合龍是全台矚目的重大工程，未來將大幅提升區域交通與地方發展，呼籲社會大眾，持續給予此重大建設支持與鼓勵，並勿散布或引用不實訊息。

淡江大橋

延伸閱讀

淡江大橋「最親民總統」布條引熱議 朱立倫：台灣不是北韓

最後一塊拼圖！淡江大橋今合龍 將於明年5月完工通車

淡江大橋合龍掛「最親民總統」挨酸 民進黨：無聊的政治攻訐

淡江大橋合龍 八里淡水店家期待通車帶來商機

相關新聞

「最親民總統」紅布條之亂 公路局喊冤：多次與廠商溝通撤除

淡江大橋今早舉行合龍儀式，典禮場外掛有3面「歡迎最親民的賴總統視察」的紅布條，畫面曝光後受到熱議。主辦單位的工程團隊工信...

淡江大橋「最親民總統」布條引熱議 朱立倫：台灣不是北韓

賴清德總統今天參加淡江大橋合龍典禮，會場外卻一度掛著「歡迎最親民的賴總統視察」布條，在網路引發熱議。國民黨主席朱立倫今天...

賴清德昔拋馬屁文化文字獄刪預算 王鴻薇：換位子換腦袋

國民黨立委王鴻薇今日表示，今天一早民進黨敲鑼打鼓，側翼、粉專、黨公職等紛紛發文，還備註「在野黨不要來蹭」，就是要把淡江大...

新北淡水淡江大橋合龍儀式歷史里程碑 明年5/9通車

連接新北市淡水與八里區，國家重大交通工程「淡江大橋」，今天辦合龍儀式，新北市長侯友宜與賴清德總統共同見證工程重要里程碑，總統賴清德致詞時表示，淡江大橋是國家的重大交通建設，肩負起許多交通功能，這座大橋明年通車可以減少關渡大橋30%流量，也能分擔台二線，特別是竹圍這段17%的交通負載量，大讚淡江大橋不僅是交通建設，更是藝術品、世界級的重要建設。

淡江大橋合龍 新北議員批民進黨「造橋變造神」：當年阻擋建設

總統賴清德今出席淡江大橋合龍典禮，並強調該案為民進黨政府接力推動的重大政績。不過，新北市議員江怡臻痛批，「人民要的是交通...

國民黨：淡江大橋合龍見「賴式馬屁布條」 比北韓還北韓

賴清德總統今出席淡江大橋合龍典禮，現場斗大紅布條寫上「歡迎最親民的賴總統視察」，遭國民黨批是「賴式馬屁布條」。民進黨澄清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。