昔批馬屁文化今愛馬屁文化 王鴻薇：賴清德換位子換腦袋

國民黨立委王鴻薇今日表示，今天一早民進黨敲鑼打鼓，側翼、粉專、黨公職等紛紛發文，還備註「在野黨不要來蹭」，就是要把淡江大橋作為政績收割到賴清德底下，沒想到這一切的努力，卻被一張北韓式紅底黃字的布條上面寫著「歡迎最親民的賴總統視察」成為民主國家笑柄。

王鴻薇說，賴清德總統會被笑，就不得不提到他各種雙標行徑，賴清德任職立委的時候，看到行政院政務委員簡報出現前總統馬英九及時任行政院長劉兆玄的照片，就痛批「馬屁文化」。即便當時行政院解釋這與跟馬英九無關，賴清德還硬要嗆「下面的人要逢迎拍馬，你可以當面喝斥呀」，還義正嚴辭地說「當政府中的馬屁文化興起時，上面的人就不知道事情的真相，等到出事、捅出大窟窿時，政府就會出狀況。」

王鴻薇表示，變本加厲的是，為了杜絕馬屁文化，賴清德當年還提案，初審刪除民國99年度「國家公園經營管理」預算，原因是內政部營建署為推廣國家公園活動，理由就是由活動內容名稱中有「馬」、「英」、「九」任何一字，就是在拍馬總統「馬屁」。但當時只是為了慶祝慶祝建國99年，這文字獄等級的刪除預算，確實也是一絕。

王鴻薇批賴清德，如今自己換了位子換了腦子，今年上半年為了大罷免，發動團結十講，還要先讓主持人叫底下觀眾先預演「總統好」等問好動作，就怕大家對他不禮貌，下半年為了選舉，現正舉辦中的下鄉22講，自己演講的時候講到自己政績，還跟底下民眾說「拍手還要我說喔？」也惹人反感。

王鴻薇總結，今天面對這樣的布條，已經看不到賴清德當年說的「當面喝斥」，只看到側翼、民進黨部切割洗地，推給廠商，攻擊在野黨質疑對賴清德執政下的「馬屁文化」，她要送賴清德當年說的話給賴清德，「當政府中的馬屁文化興起時，上面的人就不知道事情的真相，等到出事、捅出大窟窿時，政府就會出狀況。」請賴清德自己好好想想。