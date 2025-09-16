新北淡水淡江大橋合龍儀式歷史里程碑 明年5/9通車

連接新北市淡水與八里區，國家重大交通工程「淡江大橋」，今天辦合龍儀式，新北市長侯友宜與賴清德總統共同見證工程重要里程碑，總統賴清德致詞時表示，淡江大橋是國家的重大交通建設，肩負起許多交通功能，這座大橋明年通車可以減少關渡大橋30%流量，也能分擔台二線，特別是竹圍這段17%的交通負載量，大讚淡江大橋不僅是交通建設，更是藝術品、世界級的重要建設。

淡江大橋最後一個鋼構節塊，編號「26B鋼橋節塊」，昨天拖運到淡江大橋下進行吊掛作業，今天進行合龍儀式，距通車日仍有近8個月時間，後續還有多項工程要推進，包含橋面鋪面、安裝景觀燈柱，接著還要裝設橋面護欄、隔音牆與防風柵。斜索也需重新施拉與檢核，並拆除塔吊，最後是橋梁載重試驗，工程單位強調，一切要按部就班，每個環節都要到位，才能確保整座橋結構安全。

侯友宜表示，淡江大橋總經費高達230.38億元，由交通部、新北市政府及國土署共同出資。設計上充分考量不同運具需求，不僅規劃汽機車通行空間，同時設置寬敞的人行步道與自行車道，並預留八里輕軌專用軌道，展現兼具整合性與前瞻性的交通願景。新北市政府將於2025年跨年活動中，特別規劃以淡江大橋為背景的煙火秀，並誠摯邀請賴總統及中央長官共同出席，與市民一同迎接新年，屆時淡江大橋將在煙火光影映照下成為國際矚目焦點。預計在明年5月9日舉辦通車典禮，有2天的開幕大遊行與民眾體驗日，在5月12日正式通車。