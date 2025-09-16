淡江大橋「最親民總統」布條引熱議 朱立倫：台灣不是北韓

賴清德總統今天參加淡江大橋合龍典禮，會場外卻一度掛著「歡迎最親民的賴總統視察」布條，在網路引發熱議。國民黨主席朱立倫今天下午表示，這樣的紅布條跟台灣的社會氣氛非常不吻合，台灣不像北韓這些獨裁國家，大家不會歡迎這樣的布條。

朱立倫今天下午出席「2025靈鷲山第三十二屆水陸空大法會」，會前接受媒體訪問，他表示淡江大橋是自己擔任新北市長時全力推動的，後來市長侯友宜接棒、動工，從一期工程、二期工程、三期工程，到今天能夠合龍，他認為是非常大的喜事，對整個區域的交通也是非常大的助益。

朱立倫說，當然總統去參加合龍典禮是很好的事情，但是看到這樣的紅布條，他想跟台灣的社會氣氛是非常不吻合的，台灣畢竟是一個非常民主化的社會，不會像北韓這些獨裁國家，大家不會歡迎這樣的布條。