快訊

每兩天後悔一次…食品廠經理棄百萬年薪換跑道 遇殘酷現實崩潰

對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

淡江大橋「最親民總統」布條引熱議 朱立倫：台灣不是北韓

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
淡江大橋合龍典禮今一度掛著「歡迎最親民的賴總統視察」布條，在網路引發熱議。國民黨主席朱立倫（圖）表示，這樣的紅布條跟台灣的社會氣氛非常不吻合，大家不會歡迎這樣的布條。記者朱冠諭／攝影
淡江大橋合龍典禮今一度掛著「歡迎最親民的賴總統視察」布條，在網路引發熱議。國民黨主席朱立倫（圖）表示，這樣的紅布條跟台灣的社會氣氛非常不吻合，大家不會歡迎這樣的布條。記者朱冠諭／攝影

賴清德總統今天參加淡江大橋合龍典禮，會場外卻一度掛著「歡迎最親民的賴總統視察」布條，在網路引發熱議。國民黨主席朱立倫今天下午表示，這樣的紅布條跟台灣的社會氣氛非常不吻合，台灣不像北韓這些獨裁國家，大家不會歡迎這樣的布條。

朱立倫今天下午出席「2025靈鷲山第三十二屆水陸空大法會」，會前接受媒體訪問，他表示淡江大橋是自己擔任新北市長時全力推動的，後來市長侯友宜接棒、動工，從一期工程、二期工程、三期工程，到今天能夠合龍，他認為是非常大的喜事，對整個區域的交通也是非常大的助益。

朱立倫說，當然總統去參加合龍典禮是很好的事情，但是看到這樣的紅布條，他想跟台灣的社會氣氛是非常不吻合的，台灣畢竟是一個非常民主化的社會，不會像北韓這些獨裁國家，大家不會歡迎這樣的布條。

針對布條引發熱議，負責承包施工單位的「工信工程」稍早已對外澄清，布條是團隊自己懸掛，已立即移除，懸掛紅布條是為感謝總統在行政院長任內大力支持工程，才得以順利開工。

國民黨主席朱立倫今天下午出席「2025靈鷲山第三十二屆水陸空大法會」。記者朱冠諭／攝影
國民黨主席朱立倫今天下午出席「2025靈鷲山第三十二屆水陸空大法會」。記者朱冠諭／攝影

北韓 朱立倫 賴清德 淡江大橋

延伸閱讀

馬英九挺羅智強選黨主席 朱立倫回這4字

卓揆邀縣市首長共商財劃法 朱立倫：政府要解決問題 不是製造衝突

到底有誰要選國民黨主席？ 傅崐萁：昨還與朱立倫在拜託張善政參選

影／指民眾對司法信心下降 朱立倫：應給柯文哲空間證明清白

相關新聞

淡江大橋「最親民總統」布條引熱議 朱立倫：台灣不是北韓

賴清德總統今天參加淡江大橋合龍典禮，會場外卻一度掛著「歡迎最親民的賴總統視察」布條，在網路引發熱議。國民黨主席朱立倫今天...

昔批馬屁文化今愛馬屁文化 王鴻薇：賴清德換位子換腦袋

國民黨立委王鴻薇今日表示，今天一早民進黨敲鑼打鼓，側翼、粉專、黨公職等紛紛發文，還備註「在野黨不要來蹭」，就是要把淡江大...

「最親民總統」紅布條之亂 公路局喊冤：多次與廠商溝通撤除

淡江大橋今早舉行合龍儀式，典禮場外掛有3面「歡迎最親民的賴總統視察」的紅布條，畫面曝光後受到熱議。主辦單位的工程團隊工信...

國民黨：淡江大橋合龍見「賴式馬屁布條」 比北韓還北韓

賴清德總統今出席淡江大橋合龍典禮，現場斗大紅布條寫上「歡迎最親民的賴總統視察」，遭國民黨批是「賴式馬屁布條」。民進黨澄清...

淡江大橋合龍！由新光鋼採購中鋼鋼材建造 本土鋼鐵支撐台灣基建典範

新北市淡江大橋16日合龍，全案是由新光鋼（2031）採購中鋼（2002）鋼材建造，展現本土鋼鐵支撐台灣基礎建設的成果，具...

影／淡江大橋進入新里程碑 民眾揪拍橋體缺口夕照

淡江大橋最後一個鋼構節塊，編號「26B鋼橋節塊」，9月15日下午拖運到淡水河口運往大橋下，為隔日的合龍祈福儀式及最後的吊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。