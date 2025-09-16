快訊

國民黨：淡江大橋合龍見「賴式馬屁布條」 比北韓還北韓

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨酸「賴式拍馬屁布條」是典禮前特別掛上，向賴清德總統致歉「對不起，傷害你的玻璃心。」圖／取自國民黨臉書
國民黨酸「賴式拍馬屁布條」是典禮前特別掛上，向賴清德總統致歉「對不起，傷害你的玻璃心。」圖／取自國民黨臉書

賴清德總統今出席淡江大橋合龍典禮，現場斗大紅布條寫上「歡迎最親民的賴總統視察」，遭國民黨批是「賴式馬屁布條」。民進黨澄清布條為廠商自行懸掛，國民黨仍酸「幫澄清！賴式拍馬屁布條是典禮前特別掛上！向賴清德致歉，對不起，傷害你的玻璃心」。

國民黨指出，賴總統執政以來與民眾可說是距離遙遠，當談到反對執政黨的意見，賴總統說「民主就是打掉雜質」。當談到應對經濟衝擊普發一萬，賴總統說「拿錢發給大家，沒有必要。」當談到應對風災修復屋頂，賴總統說「風災的屋頂要自己爬」。

民進黨發言人戴瑋姍回應，廠商工信工程已聲明澄清，布條為廠商自行懸掛，事前無通知主管機關，經發現後已立即移除。

國民黨表示，民進黨確實無法否認典禮過程中確實出現「歡迎最親民的賴總統視察」的布條；典禮前後沒出現其他政治人物的布條，僅有「最親民的賴總統」；現場安排上，還特別要求觀眾「總統蒞臨時用熱烈掌聲歡迎他」，這種待遇可說是，比中共還中共，比北韓還北韓。

國民黨質疑，一個民調不斷下探的總統，卻滋生一個逢迎拍馬的團隊，恐怕是製造中華民國史上最自戀的總統。奉勸賴總統，真實的親民是讓民眾在心裡尊重，不是放在布條裡刷存在。這種布條就算拉一百條，也修復不了賴總統的玻璃心。

國民黨表示，與其讓相關團隊拉起北韓風格的馬屁布條，不如認真考慮攜手朝野面對國家要解決的能源問題、關稅衝擊，放下為了鬥爭而砍地方補助，真正苦民所苦的考量現在台灣每個角落發生的問題。

對於民進黨譴責國民黨無視中央對地方的大力支持，國民黨酸，誠摯邀請民進黨善用google一下，現任行政院副院長鄭麗君曾於2013年公開反對建設淡海大橋。當時鄭麗君反對建橋的理由，比賴清德的布條還美麗，鄭麗君聲稱「勿讓大橋斷夕陽」，民進黨眼中夕陽比交通更重要，現在收割比做事更重要。

國民黨批評，民進黨過去反對建設淡海大橋的努力，現在賴清德粉絲掛上的拍馬屁布條更是感天動地，對於講出這些事實，特此向賴清德道歉「不好意思傷害你的玻璃心。」

北韓 賴清德 國民黨 淡江大橋

