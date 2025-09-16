快訊

每兩天後悔一次！食品廠經理棄百萬年薪換跑道 遇殘酷現實崩潰

對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

淡江大橋合龍！由新光鋼採購中鋼鋼材建造 本土鋼鐵支撐台灣基建典範

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
新北市淡江大橋16日合龍儀式，淡江大橋為新光鋼自中鋼採購鋼材後供料予承包廠商，為國內指標性公共建設，展現本土鋼鐵供料支撐台灣基礎建設的成果。記者林伯東／攝影
新北市淡江大橋16日合龍儀式，淡江大橋為新光鋼自中鋼採購鋼材後供料予承包廠商，為國內指標性公共建設，展現本土鋼鐵供料支撐台灣基礎建設的成果。記者林伯東／攝影

新北市淡江大橋16日合龍，全案是由新光鋼（2031）採購中鋼（2002）鋼材建造，展現本土鋼鐵支撐台灣基礎建設的成果，具高度意義。

新光鋼董事長粟明德表示，淡江大橋為國內重大基礎建設指標工程，所使用鋼材由鋼鐵龍頭中鋼供應，其中包含近年在中鋼大力推動「二軸三轉」政策下，所新研發高質化精緻鋼種A709 HPS 70W。

中鋼指出，該鋼種為中鋼開發新型高功能橋梁用鋼，具備高強度與優良韌性，展現國內鋼鐵產業在高階用鋼領域的技術實力，凸顯本土產業對基礎建設及國家政策推動的積極參與。

淡江大橋由新光鋼自中鋼採購鋼材後，供料予承包廠商，為國內指標性公共建設，展現本土鋼鐵供料支撐台灣基礎建設的成果，在鋼鐵產業貢獻上深具意義。

新北市淡江大橋16日合龍儀式，淡江大橋為新光鋼自中鋼採購鋼材後供料予承包廠商，為國內指標性公共建設，展現本土鋼鐵供料支撐台灣基礎建設的成果。聯合報系資料照
新北市淡江大橋16日合龍儀式，淡江大橋為新光鋼自中鋼採購鋼材後供料予承包廠商，為國內指標性公共建設，展現本土鋼鐵供料支撐台灣基礎建設的成果。聯合報系資料照

中鋼 鋼鐵 基礎建設

延伸閱讀

淡江大橋合龍 八里淡水店家期待通車帶來商機

淡江大橋合龍現場掛「最親民總統」！網友酸以為在北韓 實際真相曝光

淡江大橋合龍會場掛「最親民的賴總統」布條惹議 施工單位說明原因

全球最長單塔不對稱斜張橋 淡江大橋今合龍

相關新聞

淡江大橋「最親民總統」布條引熱議 朱立倫：台灣不是北韓

賴清德總統今天參加淡江大橋合龍典禮，會場外卻一度掛著「歡迎最親民的賴總統視察」布條，在網路引發熱議。國民黨主席朱立倫今天...

昔批馬屁文化今愛馬屁文化 王鴻薇：賴清德換位子換腦袋

國民黨立委王鴻薇今日表示，今天一早民進黨敲鑼打鼓，側翼、粉專、黨公職等紛紛發文，還備註「在野黨不要來蹭」，就是要把淡江大...

國民黨：淡江大橋合龍見「賴式馬屁布條」 比北韓還北韓

賴清德總統今出席淡江大橋合龍典禮，現場斗大紅布條寫上「歡迎最親民的賴總統視察」，遭國民黨批是「賴式馬屁布條」。民進黨澄清...

淡江大橋合龍！由新光鋼採購中鋼鋼材建造 本土鋼鐵支撐台灣基建典範

新北市淡江大橋16日合龍，全案是由新光鋼（2031）採購中鋼（2002）鋼材建造，展現本土鋼鐵支撐台灣基礎建設的成果，具...

影／淡江大橋進入新里程碑 民眾揪拍橋體缺口夕照

淡江大橋最後一個鋼構節塊，編號「26B鋼橋節塊」，9月15日下午拖運到淡水河口運往大橋下，為隔日的合龍祈福儀式及最後的吊...

【重磅快評】「最親民的賴總統」 馬屁文化大翻車

淡江大橋今天舉行合龍儀式，最吸睛的卻是「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，議員揶揄馬屁文化，網友狂酸「以為身處北韓」、「這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。