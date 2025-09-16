淡江大橋合龍！由新光鋼採購中鋼鋼材建造 本土鋼鐵支撐台灣基建典範
新北市淡江大橋16日合龍，全案是由新光鋼（2031）採購中鋼（2002）鋼材建造，展現本土鋼鐵支撐台灣基礎建設的成果，具高度意義。
新光鋼董事長粟明德表示，淡江大橋為國內重大基礎建設指標工程，所使用鋼材由鋼鐵龍頭中鋼供應，其中包含近年在中鋼大力推動「二軸三轉」政策下，所新研發高質化精緻鋼種A709 HPS 70W。
中鋼指出，該鋼種為中鋼開發新型高功能橋梁用鋼，具備高強度與優良韌性，展現國內鋼鐵產業在高階用鋼領域的技術實力，凸顯本土產業對基礎建設及國家政策推動的積極參與。
淡江大橋由新光鋼自中鋼採購鋼材後，供料予承包廠商，為國內指標性公共建設，展現本土鋼鐵供料支撐台灣基礎建設的成果，在鋼鐵產業貢獻上深具意義。
