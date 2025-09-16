最後一塊拼圖！淡江大橋今合龍 將於明年5月完工通車
淡江大橋即將於明年5月完工通車，今天舉辦合龍典禮。新北市長侯友宜表示，未來將可有效紓解關渡橋車流壅塞，提升淡水、八里與北海岸整體交通效能。
淡江大橋總經費高達230.38億元，由交通部、新北市政府及國土署共同出資。淡江大橋除規畫汽機車通行空間，同時設置寬敞的人行步道與自行車道，並預留八里輕軌專用軌道位置。
淡江大橋今天舉辦合龍典禮，見證淡江大橋橋面正式閉合。交通部公路局表示，這是連結八里、淡水兩地的重要工程里程碑，象徵工程進度邁入最後關鍵階段，主橋全長約920公尺，主跨450公尺，為全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋，完工後將成為國際矚目的新地標。
侯友宜表示，新北市政府將於2025年跨年活動中，擴大規畫以淡江大橋為背景的煙火秀，當場誠摯邀請賴總統及中央長官共同出席，與市民一同迎接新年，淡江大橋將在煙火光影映照下成為國際矚目焦點。
侯友宜期許，淡江大橋是英國世界知名建築師札哈哈蒂設計，淡江大橋未來能夠比擬澳洲的雪梨大橋，未來以國際的地標建設，來讓台灣看見新北以外，也讓台灣被世界看見。
交通部長陳世凱表示，淡江大橋預計2026年4月達成通車條件。為讓民眾能親自體驗大橋之美，未來將於通車前辦理藝術季活動，邀請大家走上橋面感受這項歷史建設。2026年5月通車典禮，更將邀請雲門舞集表演，結合文化藝術，共同見證這座新地標啟用。
公路局補充，預計今年12月完成鋪面工程及索力調整，確保淡江大橋結構安全。明年2月將完成景觀燈柱安裝，明年4月完成金屬護欄、防風柵、隔音牆及人行道等附屬設施，並在5月9日通車前完成淡江大橋在中試驗，確保橋梁結構安全無虞。
工務局長馮兆麟說明，淡江大橋完工後不僅能夠改善市民交通品質，連接淡水與八里兩岸，市府同時正在施作周邊「地區道路改善」工程，包括沙崙路鋪面更新、中正路二段51巷拓寬、金色水岸人行道延伸，透過多項配套措施，讓交通路網更加完善，完工後將是與淡江大橋相輔相成的交通效益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言