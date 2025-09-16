快訊

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

獨／冷血弒親！勒斃妻子、岳母、3歲繼子還棄屍 三重男遭重判死刑

最後一塊拼圖！淡江大橋今合龍 將於明年5月完工通車

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
淡江大橋即將於明年5月完工通車，今天舉辦合龍典禮。記者江婉儀／攝影
淡江大橋即將於明年5月完工通車，今天舉辦合龍典禮。記者江婉儀／攝影

淡江大橋即將於明年5月完工通車，今天舉辦合龍典禮。新北市長侯友宜表示，未來將可有效紓解關渡橋車流壅塞，提升淡水、八里與北海岸整體交通效能。

淡江大橋總經費高達230.38億元，由交通部、新北市政府及國土署共同出資。淡江大橋除規畫汽機車通行空間，同時設置寬敞的人行步道與自行車道，並預留八里輕軌專用軌道位置。

淡江大橋今天舉辦合龍典禮，見證淡江大橋橋面正式閉合。交通部公路局表示，這是連結八里、淡水兩地的重要工程里程碑，象徵工程進度邁入最後關鍵階段，主橋全長約920公尺，主跨450公尺，為全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋，完工後將成為國際矚目的新地標。

侯友宜表示，新北市政府將於2025年跨年活動中，擴大規畫以淡江大橋為背景的煙火秀，當場誠摯邀請賴總統及中央長官共同出席，與市民一同迎接新年，淡江大橋將在煙火光影映照下成為國際矚目焦點。

侯友宜期許，淡江大橋是英國世界知名建築師札哈哈蒂設計，淡江大橋未來能夠比擬澳洲的雪梨大橋，未來以國際的地標建設，來讓台灣看見新北以外，也讓台灣被世界看見。

交通部長陳世凱表示，淡江大橋預計2026年4月達成通車條件。為讓民眾能親自體驗大橋之美，未來將於通車前辦理藝術季活動，邀請大家走上橋面感受這項歷史建設。2026年5月通車典禮，更將邀請雲門舞集表演，結合文化藝術，共同見證這座新地標啟用。

公路局補充，預計今年12月完成鋪面工程及索力調整，確保淡江大橋結構安全。明年2月將完成景觀燈柱安裝，明年4月完成金屬護欄、防風柵、隔音牆及人行道等附屬設施，並在5月9日通車前完成淡江大橋在中試驗，確保橋梁結構安全無虞。

工務局長馮兆麟說明，淡江大橋完工後不僅能夠改善市民交通品質，連接淡水與八里兩岸，市府同時正在施作周邊「地區道路改善」工程，包括沙崙路鋪面更新、中正路二段51巷拓寬、金色水岸人行道延伸，透過多項配套措施，讓交通路網更加完善，完工後將是與淡江大橋相輔相成的交通效益。

淡江大橋即將於明年5月完工通車，今天舉辦合龍典禮。記者江婉儀／攝影
淡江大橋即將於明年5月完工通車，今天舉辦合龍典禮。記者江婉儀／攝影
淡江大橋即將於明年5月完工通車，今天舉辦合龍典禮。記者江婉儀／攝影
淡江大橋即將於明年5月完工通車，今天舉辦合龍典禮。記者江婉儀／攝影
淡江大橋即將於明年5月完工通車，今天舉辦合龍典禮。記者江婉儀／攝影
淡江大橋即將於明年5月完工通車，今天舉辦合龍典禮。記者江婉儀／攝影

淡江大橋

延伸閱讀

賴清德談新版財劃法「地方扛很多責任」 侯友宜提：希望事權分清楚

全球最長單塔不對稱斜張橋 淡江大橋今合龍

全國漁民節新北淡水登場 總統與市長表揚優秀漁民

侯友宜：新北捷運經費被卡90億　盼中央釐清事權分配

相關新聞

淡江大橋合龍掛「最親民總統」挨酸 民進黨：無聊的政治攻訐

淡江大橋今天舉辦合龍儀式，賴清德總統也出席典禮，不過現場出現「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，遭批還以為身處北韓。民進黨...

最後一塊拼圖！淡江大橋今合龍 將於明年5月完工通車

淡江大橋即將於明年5月完工通車，今天舉辦合龍典禮。新北市長侯友宜表示，未來將可有效紓解關渡橋車流壅塞，提升淡水、八里與北...

【重磅快評】「最親民的賴總統」 馬屁文化大翻車

淡江大橋今天舉行合龍儀式，最吸睛的卻是「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，議員揶揄馬屁文化，網友狂酸「以為身處北韓」、「這...

淡江大橋合龍 八里淡水店家期待通車帶來商機

淡江大橋今天合龍，正式連接淡水河口兩岸，對於未來通車所可能帶來商機，八里及淡水商圈店家多持正面期待；有遊客說「淡江大橋愈...

陳世凱：淡江大橋焊接標準同核電廠 使用年限120年

淡江大橋今天合龍，為全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋。交通部長陳世凱表示，每個焊接施工水準，都是比照核能發電廠標準，未來還...

淡江大橋明年通車 新北市府將推直達桃機、板橋公車

淡江大橋今天主體橋梁合龍，工程進入最後衝刺階段，新北市交通局指出，他們已超前部署4大計話，包括設置轉乘停車場、微型轉運站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。