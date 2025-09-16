淡江大橋合龍掛「最親民總統」挨酸 民進黨：無聊的政治攻訐

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
淡江大橋今舉辦合龍儀式，現場掛上多面「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條。記者胡瑞玲／攝影
淡江大橋今天舉辦合龍儀式，賴清德總統也出席典禮，不過現場出現「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，遭批還以為身處北韓。民進黨發言人戴瑋姍今天表示，廠商工信工程已經發佈聲明澄清，布條為廠商自行懸掛，事前無通知主管機關，經發現後已立即移除。

戴瑋姍指出，淡江大橋工程歷經連續七次流標後，終於於賴總統2018年擔任行政院長任內，核定增加58億元經費，順利決標；並於2019年行政院長蘇貞昌任內主橋段動工；2023年經歷新冠疫情與俄烏戰爭影響物價，時任行政院長陳建仁再增加18億元經費。歷經民進黨執政時期，歷任閣揆一棒接一棒，終於在行政院長卓榮泰時期正式合龍，明年將通車。

戴瑋姍說，淡江大橋經費中央挹注超過六成，未來將改善新北市交通，讓新北城市發展再進一步。過去馬英九、朱立倫都曾參加淡江大橋動工剪綵，今天合龍典禮亦有許多國民黨人士，包括新北市長侯友宜及藍營新北市議員現身出席。

戴瑋姍表示，非常遺憾國民黨無視中央對地方的大力支持、為新北市進步的投入，一句感謝都沒有，還反過來對大力支持新北發展的賴清德總統與中央政府做廉價的政治攻訐，不僅無聊透頂，更證明國民黨就是只會惡鬥不會做事的無能政黨。

