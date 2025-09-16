陳世凱：淡江大橋焊接標準同核電廠 使用年限120年

快訊

中央社／ 新北16日電
淡江大橋16日舉辦合龍儀式，總統賴清德出席見證，預計115年5月通車。交通部長陳世凱（圖）受訪時說，未來淡江大橋將成為新景點、新國門，並預告有5大慶祝活動。中央社
淡江大橋今天合龍，為全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋。交通部長陳世凱表示，每個焊接施工水準，都是比照核能發電廠標準，未來還有6個工序待完成，希望能讓這座橋維持120年。

總統賴清德、交通部長陳世凱、新北市長侯友宜今天出席淡江大橋合龍典禮，共同見證歷史性一刻，橋面閉合後，正式連結八里、淡水兩地；而淡江大橋主橋全長約920公尺，主跨450公尺，為全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋，完工後將成為國際矚目的新地標。

陳世凱在典禮致詞時表示，淡江大橋工程非常偉大、艱困，總共66個節塊，今天最後1塊節塊吊裝完成，橋面正式閉合，未來啟用後，將讓民眾更便利。他也特別感謝工程團隊及新北市政府經費挹注。

他也提到，主橋段歷經7次流標，當時有人討論要不要放棄，感謝交通部次長、時任公路總局局長陳彥伯承擔起責任，而賴總統當時擔任行政院長拿出行政魄力，拍板堅持支持這座大橋一定要完工，「即便追加50幾億元預算，總統也是堅持，為了新北市、為了台灣重要建設，要努力做下去。」

陳世凱指出，淡江大橋每個焊接施工水準，都是比照核能發電廠標準，這座橋合龍後，將進行橋面瀝青鋪築、索力調整與塔吊拆除等6項工序，希望能讓這座橋維持120年。

淡江大橋預計明年5月12日通車，陳世凱表示，明年5月9日的通車典禮，將邀請雲門舞集舞者在橋上表演，為讓民眾能親自體驗大橋之美，未來將在通車前舉辦藝術季活動，邀請大家走上橋面，感受這項歷史建設。

淡江大橋為國內首例以國際競圖方式辦理設計橋梁工程，整體造型由世界知名建築師札哈．哈蒂（ZahaHadid）設計，主橋段因橋型特殊，歷經流標7次，第8次才有廠商投標，由工信工程承接工程，108年2月正式開工。

