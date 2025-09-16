快訊

熱帶低氣壓生成恐成颱 這天起雨炸台灣「最新路徑出爐」

柯文哲出庭手機突大響 他接電話急回「審判長在盯我」原因曝光

加薩化為火海！以色列突襲加薩市展開地面進攻 近7成居民仍困城中

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋合龍 八里淡水店家期待通車帶來商機

中央社／ 新北16日電
淡江大橋最後一個鋼構節塊，編號「26B鋼橋節塊」，拖運到淡江大橋下進行吊掛作業。雖未合龍，在夕陽餘暉映照下可以預見淡江大橋合龍後的美景。聯合報系記者黃義書／攝影
淡江大橋最後一個鋼構節塊，編號「26B鋼橋節塊」，拖運到淡江大橋下進行吊掛作業。雖未合龍，在夕陽餘暉映照下可以預見淡江大橋合龍後的美景。聯合報系記者黃義書／攝影

淡江大橋今天合龍，正式連接淡水河口兩岸，對於未來通車所可能帶來商機，八里及淡水商圈店家多持正面期待；有遊客說「淡江大橋愈看愈好看」，期許未來光雕創造淡水不夜景觀。

淡江大橋今天舉辦合龍典禮，最後一塊閉合節塊在16日到位，橋梁將連接起淡水、八里兩端；根據交通部規劃，預定明年5月9日舉辦通車典禮、5月12日正式通車。

由於白天酷熱，來淡水走動遊客不多，一名家住五股的張小姐對中央社記者表示，她常來淡水玩，從淡江大橋剛開工到現在接通，愈看愈好看。

她表示，淡江大橋白天及黃昏各有不同風貌，只是晚間還沒見過，或許通車後，大橋會有光雕，可能會讓淡水夜景更好看，也會吸引大家來看淡水夜景。

淡水老街店家對於淡江大橋的通車，都給予正面評價及期許，因為有車流就會有金流，就有知名伴手禮店家表示，淡江大橋通車後，可能會評估到淡水端附近的漁人碼頭開分店。

淡水商圈理事長盧育佑向中央社表示，淡江大橋的興建，很早就有規劃，甚至還曾考慮挖跨河隧道，而當地商家也曾對大橋的興建，有可能影響景觀的顧慮；如今，淡江大橋很美，店家們大都正向看待並期待淡江大橋早日通車。

他表示，淡水原本就是台灣國際觀光景點，若不從國道經關渡大橋來淡水，從桃園機場直接來淡水，整體而言，可省下近1個小時車程，旅行業者在遊程規劃上，淡水將更具競爭力，國際旅客不僅能到淡水玩，也可能帶動在地住宿市場發展。

盧育佑表示，淡江大橋通車除可能帶來更多商機外，也有助於淡水房市發展，因為淡海新市鎮居民大多在台北市上班，但路上夾雜了要經八里上台61線到中南部或機場，以及要去五股、林口或上台64線上國道或板橋等地者，如今有了淡江大橋分流，相信能紓解前往北市車流，也能帶動庶民經濟及提升在地生活機能。

另一方面，八里端商家也對淡江大橋通車有所期待，八里左岸商圈理事長邱毓奇表示，八里人口少且腹地較大，交通上能較淡水端容納更多車流及停車，因此，旅客可到八里遊玩後再搭渡輪到淡水玩，目前雖然仍無法估計通車後能帶來多少消費人潮，但店家們對此仍持正面態度。

淡江大橋

延伸閱讀

淡江大橋明年通車 新北市府將推直達桃機、板橋公車

淡江大橋合龍現場掛「最親民總統」！網友酸以為在北韓 實際真相曝光

淡江大橋合龍會場掛「最親民的賴總統」布條惹議 施工單位說明原因

全球最長單塔不對稱斜張橋 淡江大橋今合龍

相關新聞

淡江大橋合龍掛「最親民總統」挨酸 民進黨：無聊的政治攻訐

淡江大橋今天舉辦合龍儀式，賴清德總統也出席典禮，不過現場出現「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，遭批還以為身處北韓。民進黨...

淡江大橋合龍 八里淡水店家期待通車帶來商機

淡江大橋今天合龍，正式連接淡水河口兩岸，對於未來通車所可能帶來商機，八里及淡水商圈店家多持正面期待；有遊客說「淡江大橋愈...

陳世凱：淡江大橋焊接標準同核電廠 使用年限120年

淡江大橋今天合龍，為全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋。交通部長陳世凱表示，每個焊接施工水準，都是比照核能發電廠標準，未來還...

淡江大橋明年通車 新北市府將推直達桃機、板橋公車

淡江大橋今天主體橋梁合龍，工程進入最後衝刺階段，新北市交通局指出，他們已超前部署4大計話，包括設置轉乘停車場、微型轉運站...

淡江大橋合龍現場掛「最親民總統」！網友酸以為在北韓 實際真相曝光

淡江大橋今舉辦合龍儀式，賴清德總統出席見證，但國民黨新北市議員陳偉杰在社群表示，現場看到超大紅布條「歡迎最親民的賴總統視...

淡江大橋合龍會場掛「最親民的賴總統」布條惹議 施工單位說明原因

總統賴清德等人今天參加淡江大橋合龍典禮，不料在會場外面看到掛著「歡迎最親民的賴總統視察」，此布條也在網路引起討論。負責承...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。