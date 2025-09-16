淡江大橋明年通車 新北市府將推直達桃機、板橋公車

淡江大橋今天主體橋梁合龍，工程進入最後衝刺階段，新北市交通局指出，他們已超前部署4大計話，包括設置轉乘停車場、微型轉運站、智慧交通管理，更將調整既有公車路線，規畫直達桃園機場與板橋的快捷公車，及串聯淡水、八里與北海岸景點的觀光公車，達到通勤便利與觀光促進效益。

交通局長鍾鳴時表示，淡江大橋通車後可連接新北淡水與八里兩地，預計每日可服務超過4萬車次，除可銜接台61、台64快速道路，並可與新北捷運淡海輕軌、淡水河北側快速道路系統形成完整路網，為淡水地區納入快速系統路網重要一環，提升整體通勤效率。

鍾鳴時指出，因應淡江大橋完工通車，市府超前部署交通整合四大計畫，包括在淡水端將設置轉乘停車場與攔截圈，鼓勵民眾將私家車停放後轉乘大眾運輸，以減少市區及淡水老街車流壅塞並提升市區生活品質。

其次是打造微型轉運站以結合轉乘停車場，整合輕軌、公車、YouBike等多元運具，提供一站式轉乘服務，提升通勤與旅遊的交通效率，方便居民與觀光客無縫接駁。

另也將優化調整既有公車路線，並規畫直達桃園機場與板橋的快捷公車，以及串聯淡水、八里與北海岸景點的觀光公車，達到通勤便利與觀光促進雙重效益，帶動在地經濟發展。

交通局說，交通局將導入智慧交通措施，包括CMS可變資訊看板、CCTV監控、智慧號誌系統，並整合交通局智慧運輸交控中心與公路局橋管中心，實現跨區域的即時交通監控與管理，確保道路安全與行車順暢。

交通局表示，透過道路重整、轉乘設施、大眾運輸優先、智慧交通以及觀光串聯，淡江大橋將與淡海輕軌、淡水河北側快速道路系統形成完整路網，分流約30%的車流，有效改善台2線壅塞情形，提升區域聯外運輸效率。