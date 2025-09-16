快訊

熱帶低氣壓生成恐成颱 這天起雨炸台灣「最新路徑出爐」

柯文哲出庭手機突大響 他接電話急回「審判長在盯我」原因曝光

加薩化為火海！以色列突襲加薩市展開地面進攻 近7成居民仍困城中

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋明年通車 新北市府將推直達桃機、板橋公車

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
淡江大橋最後一個鋼構節塊，編號「26B鋼橋節塊」，昨天拖運到淡江大橋下進行吊掛作業，今天進行合龍儀式。記者邱德祥／攝影
淡江大橋最後一個鋼構節塊，編號「26B鋼橋節塊」，昨天拖運到淡江大橋下進行吊掛作業，今天進行合龍儀式。記者邱德祥／攝影

淡江大橋今天主體橋梁合龍，工程進入最後衝刺階段，新北市交通局指出，他們已超前部署4大計話，包括設置轉乘停車場、微型轉運站、智慧交通管理，更將調整既有公車路線，規畫直達桃園機場與板橋的快捷公車，及串聯淡水、八里與北海岸景點的觀光公車，達到通勤便利與觀光促進效益。

交通局長鍾鳴時表示，淡江大橋通車後可連接新北淡水與八里兩地，預計每日可服務超過4萬車次，除可銜接台61、台64快速道路，並可與新北捷運淡海輕軌、淡水河北側快速道路系統形成完整路網，為淡水地區納入快速系統路網重要一環，提升整體通勤效率。

鍾鳴時指出，因應淡江大橋完工通車，市府超前部署交通整合四大計畫，包括在淡水端將設置轉乘停車場與攔截圈，鼓勵民眾將私家車停放後轉乘大眾運輸，以減少市區及淡水老街車流壅塞並提升市區生活品質。

其次是打造微型轉運站以結合轉乘停車場，整合輕軌、公車、YouBike等多元運具，提供一站式轉乘服務，提升通勤與旅遊的交通效率，方便居民與觀光客無縫接駁。

另也將優化調整既有公車路線，並規畫直達桃園機場與板橋的快捷公車，以及串聯淡水、八里與北海岸景點的觀光公車，達到通勤便利與觀光促進雙重效益，帶動在地經濟發展。

交通局說，交通局將導入智慧交通措施，包括CMS可變資訊看板、CCTV監控、智慧號誌系統，並整合交通局智慧運輸交控中心與公路局橋管中心，實現跨區域的即時交通監控與管理，確保道路安全與行車順暢。

交通局表示，透過道路重整、轉乘設施、大眾運輸優先、智慧交通以及觀光串聯，淡江大橋將與淡海輕軌、淡水河北側快速道路系統形成完整路網，分流約30%的車流，有效改善台2線壅塞情形，提升區域聯外運輸效率。

淡江大橋

延伸閱讀

淡江大橋合龍現場掛「最親民總統」！網友酸以為在北韓 實際真相曝光

淡江大橋合龍會場掛「最親民的賴總統」布條惹議 施工單位說明原因

全球最長單塔不對稱斜張橋 淡江大橋今合龍

出席淡江大橋合龍典禮 賴清德：未來是國際地標、榮幸是新北小孩

相關新聞

淡江大橋合龍掛「最親民總統」挨酸 民進黨：無聊的政治攻訐

淡江大橋今天舉辦合龍儀式，賴清德總統也出席典禮，不過現場出現「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，遭批還以為身處北韓。民進黨...

【重磅快評】「最親民的賴總統」 馬屁文化大翻車

淡江大橋今天舉行合龍儀式，最吸睛的卻是「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，議員揶揄馬屁文化，網友狂酸「以為身處北韓」、「這...

淡江大橋合龍 八里淡水店家期待通車帶來商機

淡江大橋今天合龍，正式連接淡水河口兩岸，對於未來通車所可能帶來商機，八里及淡水商圈店家多持正面期待；有遊客說「淡江大橋愈...

陳世凱：淡江大橋焊接標準同核電廠 使用年限120年

淡江大橋今天合龍，為全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋。交通部長陳世凱表示，每個焊接施工水準，都是比照核能發電廠標準，未來還...

淡江大橋明年通車 新北市府將推直達桃機、板橋公車

淡江大橋今天主體橋梁合龍，工程進入最後衝刺階段，新北市交通局指出，他們已超前部署4大計話，包括設置轉乘停車場、微型轉運站...

淡江大橋合龍現場掛「最親民總統」！網友酸以為在北韓 實際真相曝光

淡江大橋今舉辦合龍儀式，賴清德總統出席見證，但國民黨新北市議員陳偉杰在社群表示，現場看到超大紅布條「歡迎最親民的賴總統視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。