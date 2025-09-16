淡江大橋合龍現場掛「最親民總統」！網友酸以為在北韓 實際真相曝光

淡江大橋今舉辦合龍儀式，賴清德總統出席見證，但國民黨新北市議員陳偉杰在社群表示，現場看到超大紅布條「歡迎最親民的賴總統視察」，是不是要列隊鼓掌歡迎國家領導，網友酸「不知道的還以為身處北韓」。

淡江大橋今舉辦合龍儀式。淡江大橋2014年由由行政院核定後，分為3標推動。由於主橋橋型特殊，且施工位置位於淡水河口，受強風、潮汐及複雜環境影響，施工挑戰極高，致使2017年至2018年間共經7度招標流標。

後經檢討調整預算並提報修正計畫，於2081年11月獲時任行政院長賴清德核定，計畫經費由154億元調整至212億元，其中主橋預算提高至125億元，才得以順利決標並於2019年正式動工。

2021年10月第1標與第2標率先通車，今天主橋段也正式完成合龍，預計2026年4月可達通車條件，整體計畫經費共230.38億元，其中新北市政府負擔85.66億元（含淡水捷運延伸線共構工程13.3億元），其餘部分則由交通部負擔72.37億元、內政部國土管理署負擔72.36億元。

陳偉杰在社群Threads發文表示，來參加淡江大橋的合龍，結果看到超大的紅布條寫著「歡迎最親民的賴總統視察」，詢問大家他是不是要列隊鼓掌歡迎國家領導，並問大家怎麼看。

不少網友紛紛留言表示，「不知道的還以為身處北韓」、「這是北韓還是中共？」、「這布條太像中共了吧」，也有人表示，這是工信工程自作主張做的紅布條，但公路局、新北工務局的人都沒有阻止，現在新北工務局的人應該在瑟瑟發抖、這也應該是公路局史上最大公關災難吧。

記者現場發現，合龍儀式前有多面同樣的紅布條掛在周邊，但典禮結束後發現均被撤下來。而主辦單位工信工程也在官網發布澄清稿表示，針對網路流傳今日淡江大橋和龍典禮相關歡迎總統布條，此是工信工程自行懸掛，事前沒有通知主管機關，經機關發現後已立即移除。

工信工程表示，懸掛紅布條係為感謝本項工程是總統在行政院長任內大力支持，才得以順利開工。感謝賴總統以及後續幾任行政院長、行政團隊的支持，如今這項工程即將完工，造福淡水居民，這是地方樂見，更是全民之福。

工信工程表示，希望各界不要過度解讀，共同期待未來工程繼續如期如質進行，早日完工，以解決淡北地區居民交通問題。