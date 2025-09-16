淡江大橋合龍會場掛「最親民的賴總統」布條惹議 施工單位說明原因

總統賴清德等人今天參加淡江大橋合龍典禮，不料在會場外面看到掛著「歡迎最親民的賴總統視察」，此布條也在網路引起討論。負責承包施工單位的「工信工程」稍早對外澄清，布條是團隊自己懸掛，已立即移除，懸掛紅布條係為感謝本項工程是總統在行政院長任內大力支持，才得以順利開工。

新北市議員陳偉杰今在Threads發文，來參加淡江大橋的合龍，結果看到超大的紅布條，這樣我是不是要列隊鼓掌歡迎國家領導。

工信工程總裁潘俊榮今致詞時也說，他要講2件事，第一是他今天請到總統來參加合龍典禮，二是終於把這座橋做好了，就像送女兒出嫁，希望大家要給總統支持、加油，令人聯想是親賴立場。

而工信工程稍早對外發新聞稿澄清，有關網路上流傳今日淡江大橋合龍典禮相關歡迎總統布條，工信表示，此是工信自行懸掛的，事前沒有通知主管機關，經機關發現後已立即移除。懸掛紅布條係為感謝本項工程是總統在行政院長任內大力支持，才得以順利開工。

工信工程表示，感謝賴總統以及後續幾任行政院長、行政團隊的支持，如今這項工程即將完工，造福淡水居民，這是地方樂見，更是全民之福。希望各界不要過度解讀，共同期待未來工程繼續如期如質進行，早日完工，以解決淡北地區居民交通問題。