出席淡江大橋合龍典禮 賴清德：未來是國際地標、榮幸是新北小孩

賴清德總統今天出席淡江大橋合龍典禮，賴清德今致詞時表示，淡江大橋未來勢必成為國際地標，他很榮幸身為新北的小孩，中央施政不分黨派，根據地方發展給予必要支持。賴清德也提到新版財政劃分法，希望本於財政分配有好結果，讓台灣可以長治久安，可長可久。

賴清德表示，淡江大橋工程艱難，也是國家重要的交通建設，肩負許多交通功能，明年通車能減少關渡大橋百分之30的流量，分擔台二線竹圍端百分之17的交通負載量，經過八里到林口，未來淡水要到雙北市中心都很容易，未來西濱快速道路連接，很快就能到桃園機場，交通上的功能不論是在地功能或是連結國際，都有重要性，希望國人看這座橋不是只有交通建設，要當作藝術品，這是難得的工程藝術品。

賴清德表示，淡江大橋的橋塔是3D曲面，因為不好做，導致7次流標，原本有人說把3D改平面，當時他在院長任期，跟卓榮泰、陳彥博討論覺得不宜，台灣人無法按圖做出來大師的作品，是我們漏氣，當時卓榮泰跨部會協調，也謝謝前立委呂孫綾在院會質詢讓他知道，立委蘇巧慧也找他開會，林淑芬也打電話，歷任行政院長蘇貞昌、陳建仁、卓榮泰一棒接一棒，交通部前部長王國材、林佳龍及現任部長陳世凱也是一棒接一棒，也謝謝新北市府編列配合款，行政工作沒有新北團隊大力支持，也會拖延很多時間。

賴清德說，他很榮幸，身為新北出生的小孩，當行政院長任內可以核定淡江大橋，蔡英文總統任內來動工，，明年來參加完工典禮跟通車典禮。他要跟國人報告，中央施政是不分黨派，不管哪個縣市，縣市首長是哪個黨派，中央都是根據地方發展，國家建設需求，給予必要的支持，光是行政院支持淡水的重大建設有三項，淡江大橋、淡北道路及淡海輕軌，三項加起來就超過300億元。

賴清德表示，剛剛侯市長說，要跟希望中央跟新北市府合作，淡江大橋完工後還有後續的工程建設，中央要持續協助，大家贊成嗎？此時底下給予賴清德掌聲回應，賴清德接著說，他在這裡代表政府公開講，中央一定會支持新北市政府，持續重大建設，這就是中央從蔡總統執政到他擔任總統，他們的理念都是這樣。

此時，賴清德話鋒一轉，賴說，他也必須讓國人知道，新的財劃法修法後，中央不見得就能跟過往一樣，那麼有能力支援地方，所以過去中央經費比較多，事情就多做一點，未來地方政府的財政會比較好，可能地方就要扛起很多的責任，當然他也非常希望，財劃法在朝野本於財政分配，保留中央照顧地方的能力，也兼顧地方均衡發展，大家好好討論，有一個好的結果，讓台灣可以長治久安，可長可久。