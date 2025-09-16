快訊

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋全橋合龍！ 施工水準「核電廠等級」陳世凱曝艱辛歷程

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
淡江大橋工程邁入最後階段。記者胡瑞玲／攝影
淡江大橋工程邁入最後階段。記者胡瑞玲／攝影

淡江大橋今天全橋合龍、橋面閉合，正式連結淡水端與八里端，象徵工程邁入最後階段，成為全球最大跨距單塔不對稱斜張橋。交通部長陳世凱表示，淡江大橋工程艱困，每個焊接段都採用「核電廠等級」的施工水準，預計明年5月9日舉辦通車典禮、12日正式通車。

淡江大橋今舉辦合龍儀式，陳世凱致詞時表示，淡江大橋工程艱困又偉大，推動過程充滿挑戰，66個節塊今天合龍，感謝各單位及團隊的努力合作，為台灣完成最偉大工程之一。主橋段曾流標7次，但感謝當時的行政院長賴清德、公路局長陳彥伯，即便追加50億預算，也堅持要做下去。

針對淡江大橋的保固，陳世凱表示，希望未來120年都能保持完整，整個閉合完工後，還有很多工序，其中較特別的是，淡江大橋的每個焊接段，都是用核能發電廠的施工水準在施作，力拚明年5月9日舉辦通車典禮，並邀雲門舞集演出，也邀請大家一起「來走橋」。

公路局表示，淡江大橋的興建歷程，從無到有，走過多次流標的挑戰，靠著交通部對橋梁設計的堅持，以及行政院在經費上的支持與資源投入，與施工團隊克服重重困難，最終才能推動這項艱鉅工程向前邁進。這段歷程展現了專業團隊的毅力與政府的決心，更體現中央與地方攜手合作的力量。

淡江大橋

延伸閱讀

交長陳世凱、帆宣林育業等榮膺東海大學70週年傑出校友

交通部長被點名「行程滿檔可以運動一下嗎」陳世凱笑回：全力配合

淡江大橋今辦合龍儀式 交長陳世凱：明年通車將辦藝術祭5大活動曝光

淡江大橋16日舉行合龍儀式！交通部：明年5月12日通車、預估可舒緩30％車流

相關新聞

淡江大橋合龍現場掛「最親民總統」！網友酸以為在北韓 實際真相曝光

淡江大橋今舉辦合龍儀式，賴清德總統出席見證，但國民黨新北市議員陳偉杰在社群表示，現場看到超大紅布條「歡迎最親民的賴總統視...

淡江大橋合龍會場掛「最親民的賴總統」布條惹議 施工單位說明原因

總統賴清德等人今天參加淡江大橋合龍典禮，不料在會場外面看到掛著「歡迎最親民的賴總統視察」，此布條也在網路引起討論。負責承...

全球最長單塔不對稱斜張橋 淡江大橋今合龍

新北市淡江大橋上午舉辦合龍儀式，包括賴清德總統、新北市長侯友宜、交通部長陳世凱都出席。象徵淡江大橋進入最後完工階段，通車...

出席淡江大橋合龍典禮 賴清德：未來是國際地標、榮幸是新北小孩

賴清德總統今天出席淡江大橋合龍典禮，賴清德今致詞時表示，淡江大橋未來勢必成為國際地標，他很榮幸身為新北的小孩，中央施政不...

淡江大橋全橋合龍！ 施工水準「核電廠等級」陳世凱曝艱辛歷程

淡江大橋今天全橋合龍、橋面閉合，正式連結淡水端與八里端，象徵工程邁入最後階段，成為全球最大跨距單塔不對稱斜張橋。交通部長...

出席淡江大橋合龍 賴清德總統：新財劃法實施 地方要多承擔

淡江大橋今辦合龍儀式，賴清德總統出席見證，儀式現場沿線拉起「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條。賴清德總統表示，淡江大橋是國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。