淡江大橋全橋合龍 陳世凱：明年5/9舉辦通車典禮

陳世凱致詞時指出，主橋段因橋型特殊，兩年內流標七次，第八次才有廠商投標，且一度因經費不足，工程面臨停擺。關鍵時刻在賴總統、新北市府及多方協調下，最終獲得支持與增補預算，主橋段得以於2019年2月正式開工。同時也感謝所有參與工程的團隊與夥伴，強調今日的合龍是團隊合作與社會各界支持的成果。

陳世凱表示，淡江大橋不只是台灣難度最高、世界最大跨距的單塔不對稱斜張橋，更是在強風、潮汐、複雜水域中完成，每一次工程推進都仰賴團隊的高度專業與堅持。」他也感謝工信工程公司、中興工程顧問公司及公路局團隊長期駐守現場，並感謝新北市政府、國土署共同分擔經費，以及民眾空拍與社群參與，讓這個工程透明、公開、全台共感。

陳世凱進一步說明，今日我們見證的是八里端最後一個節塊的吊裝。節塊吊裝完成後，預期會比八里端橋面低約120公分，這是結構上的正常現象，後續將透過斜索施拉抬升橋面，消除高差，讓線形平順並與八里端橋面對接，正式完成合龍作業。接下來將進行橋面瀝青舖築、索力調整與塔吊拆除，確保每一項工序都達到最高品質、進度與安全標準。他強調，淡江大橋的焊接技術比造核電廠等級。

陳世凱宣布，淡江大橋預計2026年4月達成通車條件。為讓民眾能親自體驗大橋之美，未來將於通車前辦理藝術季活動，邀請大家走上橋面感受這項歷史建設。2026年5月6日舉辦通車典禮，更將邀請國際知名表演團體現場表演，結合文化藝術，共同見證這座新地標啟用。

淡江大橋主橋全長 920 公尺、主跨 450 公尺，是全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋。賴總統致詞時回顧，這項建設歷經數十年規劃，多次流標與經費調整，最終在其行政院長任內拍板增補預算，促成主橋工程決標與開工。後續歷任院長及地方政府、立法委員持續推動，才有今日成果。他強調，大橋將分流台 2 線與關渡大橋車流，改善淡水、八里、台北港交通，並帶動觀光與產業發展，「這不僅是地方的驕傲，更是全台灣人民的驕傲」。

淡江大橋計畫自2014年1月核定，分三標推動。第 1、2 標已於2021年通車；第 3 標主橋段於2015年完成國際競圖，由中興工程顧問公司攜手德國 LAP 公司與英國 Zaha Hadid 建築師事務所設計。然而因橋型特殊、施工環境嚴峻，2017至2018年間共七度流標，直到2018年11月經費由154億元調整至 212 億元，在時任行政院長賴清德支持下才順利決標，並於2019年動工。

整體計畫經費 230.38 億元，其中新北市政府負擔 85.66 億元（含淡水輕軌共構工程 13.3 億元），交通部與內政部國土署各分擔約 72 億元。