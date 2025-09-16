快訊

淡江大橋今辦合龍儀式 交長陳世凱：明年通車將辦藝術祭5大活動曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱表示，明年5月為慶祝淡江大橋通車，將一連好幾天舉「淡江大橋藝術祭」，其中包含5大活動。記者胡瑞玲／攝影
淡江大橋今辦合龍儀式，賴清德總統出席見證這歷史性一刻，淡江大橋未來啟用後將成為國際指標及景點，地方期待交通建設利多，能帶進觀光財。交通部長陳世凱表示，正式啟用後將成為新國門，除了交通，也提供觀光、運動的服務，另明年5月將舉辦5大活動慶祝淡江大橋正式通車。

淡江大橋外型獨特，施工難度高，2017年至2018年間歷經7次流標，一度有人建議更改設計方案，時任公路總局局長陳彥伯堅持原設計，後來調整經費及工期。施工期間遇疫情、缺工、原物料上漲、烏俄戰爭等挑戰，整體計畫經費從最初154.3億元，一路增至230.38億元。

淡江大橋設計為英國建築師札哈‧哈迪德設計，融合淡水夕照及雲門舞集舞者曼妙舞姿。淡江大橋總經費高達230.38億元，主跨距達450公尺，跨越淡水河道部分橋長920公尺，為全世界最大跨距的單塔不對稱斜張橋；淡江大橋主橋塔高達211公尺、相當於70層樓高。

淡江大橋今舉辦合龍儀式，未來啟用後將成為國際指標及景點，陳世凱在儀式開始前接受聯訪表示，淡江大橋為台灣新的景點及驕傲，未來也將成新國門，不管是從松山機場或桃園機場起飛、降落，第一個看到的就是淡江大橋，看到淡江大橋就知道來到台灣，未來將成為很多遊客旅遊的地方。

陳世凱指出，淡江大橋橋梁設計兼顧公路、軌道與景觀，不僅提供汽機車通行，還設有5公尺寬人行及自行車道，並預留八里輕軌空間，現階段規畫為公車專用道，另也會為了旅客設置其他景點像是故事館等；淡江大橋啟用後，不僅肩負交通責任，也提供一般觀光、運動服務，是綜合性交通重要大橋，也是觀光重要大橋。

陳世凱說，淡江大橋啟用後，預估可分散、減少關渡大橋30％車流壓力，未來從淡水端至八里端，透過淡江大橋，淡水民眾要到機場、八里可減少25分鐘的車程。

淡江大橋預計明年5月9日舉行通車典禮、5月12日正式通車，陳世凱透露，為盛大慶祝通車，明年4月至5月上旬將舉辦「淡江大橋藝術季」，將會有包含路跑活動、開幕大遊行、星光音樂會、民眾體驗日、雲門舞集創作表演等，一連好幾天的藝術活動。

