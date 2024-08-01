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凱米水淹彰化頂番婆 縣府優先拆新仁和橋施工構台

中央社／ 彰化1日電

颱風凱米掃過，彰化鹿港頂番婆地區嚴重淹水，縣府指出，會優先拆除可能造成洪水的頂番婆洋子厝溪新仁和橋施工構台，也將商請農水署清除洋子厝溪水利溝內稻草。

颱風凱米掃過台灣，彰化鹿港鎮頂番婆地區淹水情形嚴重，溝墘里、頂番里等地區水深達1公尺，由於頂番婆地區是水五金重鎮，水五金工廠淹水，業者損失慘重，出身鹿港的彰化縣長王惠美也多次前往頂番婆地區勘災，要求縣府相關局處提出因應對策。

彰化縣政府今天發布新聞稿說明，洋子厝溪上游有大埔截水溝、花壇排水、平和厝排水等排水系統，颱風凱米帶來豪雨，造成鹿港頂番里、溝墘里及和美鎮南佃里淹水，工務處初步決定1個月內先拆除洋子厝溪新仁和橋可能會造成洪水的施工構台。

縣府指出，除拆除施工構台外，洋子厝溪出水口因稻草阻塞，也將商請農業部農田水利署清除水利溝中稻草，也請農水署只要中央氣象署發布豪雨特報且有雨勢，應提早開啟水閘門。

縣府說明，除清除稻草等短期措施外，彰化縣正積極辦理的「水五金田園生產聚落特定區」新定都市計畫，將會納入全區域排水通盤檢討並規劃雨水下水道，徹底解決鹿港頂番及和美南佃地區排水問題。

凱米颱風 淹水 鹿港

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