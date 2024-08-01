花蓮持續農作勘災 爭取鳳林、玉里現金救助

颱風凱米造成花蓮縣農糧作物及農業設施嚴重災損，花蓮縣政府再組勘災小組，昨天現勘鳳林鎮的冬瓜、南瓜、芋頭及玉里鎮的農業設施等災情，爭取農業天然災害現金救助。

颱風凱米造成花蓮縣農糧作物及農業設施嚴重災損，農業部於7月26日公告秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉等主要受災鄉市農產業全品項現金救助。

除此之外，其他鄉鎮也有農產業受災，為維護農友權益，花蓮縣政府持續組勘災小組全面勘查，經勘災小組連日現場勘查，鳳林鎮的冬瓜、南瓜、芋頭有葉片黃化、破損、根系裸露、果實受損等災情；玉里鎮的水平棚架網室則網面破損，評估均已達現金救助啟動標準，將提報農業部爭取農業天然災害現金救助。

花蓮縣政府農業處表示，颱風凱米期間強風、豪雨，部分農作物災情具有遲發性，將與基層公所持續查報；也提醒農友如有發現農作受天然災害影響生長異常，可主動向當地公所通報，也可利用農業部開發的農產業天然災害現地照相App，記錄受災情形，以方便公所確認受災情形。

基層公所對於天然災害的受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友儘早復耕、復建，與維護申請天然災害救助的權益。